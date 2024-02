Assainissement Des Marchés De Proximité D’Annaba : Oued Forcha Enfin Débarrassé De Ses Déchets ! EDITEUR - 17 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Une opération de nettoyage a été menée hier, vendredi 16 février, ciblant le marché ouvert du quartier d’Oued Forcha, au chef-lieu de la commune d’Annaba. Cette action intervient en exécution des instructions du wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, relatives à la campagne hebdomadaire de nettoyage des marchés de proximité et aux préparatifs en prévision du prochain mois de Ramadhan. À cette action, l’énième dont ont bénéficié principalement les différents marchés du chef-lieu de la wilaya, ont participé de nombreux services. Nous pouvons en citer le Centre d’Enfouissement Technique (CET), la direction de l’Environnement, l’Office National de l’Assainissement (ONA), la commune d’Annaba et l’Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens (UGCAA), selon les cadres de la direction du Commerce. L’opération de nettoiement, débutée à sept heures du matin, a vu la mobilisation de nombreux camions et de plus de trente ouvriers, avec à leur tête la première responsable de la direction du Commerce. Il y a lieu de rappeler qu’au total, six infrastructures commerciales de ce type, conformément à un programme élaboré selon les instructions du wali et devant toucher tous les marchés, ont fait l’objet d’une opération de toilettage et d’assainissement. Cela inclut le marché couvert du centre-ville, communément appelé marché « El Hout », le marché d’El Hattab, ainsi que ceux du Safsaf « I » et « II », dans la Plaine ouest et Bouzered Hoocine. Parallèlement, les équipes de la direction du Commerce, en coordination avec d’autres départements impliqués dans ces actions, tels que les services de sécurité et les communes, ont effectué un travail de porte à porte. Cette action vise à sensibiliser les commerçants à la nécessité de préserver l’environnement et de gérer rationnellement les déchets issus des activités commerciales. De même, ces services travaillent ardemment à travers un programme intensif de surveillance des marchés et des magasins pour assurer l’approvisionnement du marché en denrées alimentaires et la stabilité des prix. En outre, tout en luttant contre la fraude commerciale, les équipes de la direction du Commerce inspectent minutieusement afin que les mesures et les conditions d’approvisionnement, de conservation, de propreté et de protection de la santé publique soient respectées. B. Salah-Eddine