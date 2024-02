Annaba : Stockage De Céréales : Un Méga-Silo Au Port ? EDITEUR - 15 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager sur Twi

Annaba : Stockage De Céréales : Un Méga-Silo Au Port ? EDITEUR - 15 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Des discussions sont actuellement en cours au sujet de la réalisation d’un méga-silo de stockage de céréales au port d’Annaba. Une réunion de travail a ainsi été tenue durant la semaine en cours par le directeur régional de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC), ainsi que les directeurs de l’Entreprise portuaire d’Annaba, des Services Agricoles (DSA) et de l’antenne locale de la Coopérative des Céréales et des Légumes Secs (CCLS). Ce projet pourrait assurer le stockage de près d’un million de quintaux de céréales. À relever que des réalisations de la même nature ont été lancées dans certains ports du pays. En juillet passé, les autorités locales ont lancé le projet de construction de deux silos de stockage des céréales dans la zone extra-portuaire de Djendjen, wilaya de Jijel. Il s’agit d’un grand silo de stockage de céréales d’une capacité de 100.000 tonnes et d’un silo de stockage de proximité d’une capacité de 5.000 tonnes. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme gouvernemental portant extension des capacités de stockage de céréales pour la concrétisation de la démarche prônée par les hautes autorités du pays, en l’occurrence le premier magistrat du pays, en vue d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Les silos, une fois réalisés, seront raccordés au chemin de fer pour le transport des céréales. Z. A.