Opération de relogement à El Gantra : Début de distribution des clés La Rédaction by La Rédaction 14 février 2

Une opération déterminante de distribution des clés aux bénéficiaires de logements sociaux a débuté la journée d'hier dans la commune de Sidi Amar, au secteur urbain de 1900 logements d'El Gantra. Cette initiative concerne les habitants des logements précaires d'El Hadjar qui ont récemment bénéficié de 618 logements sociaux locatifs sur les 738, de la commune d'El Hadjar. Dirigée par le chef de daïra d'El-Hadjar, qui est accompagné du directeur de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), cette initiative s'est concrétisée grâce aux efforts d'une équipe dévouée, représentant toutes les autorités concernées. Le lancement officiel de cette opération a été marqué par le démantèlement des constructions anarchiques et le début du transfert des 618 familles vers leurs nouveaux logements. Ces familles, bénéficiaires d'une allocation de logements sociaux locatifs, vont enfin pouvoir accéder à des habitations dignes répondant à leurs besoins fondamentaux. Les résidents recevront leurs clés selon un calendrier précis qui a été mis en place pour organiser la distribution des habitations. Ainsi, les premiers bénéficiaires, résidents des entrées 4, 6, 7, 54, 56, et 57, seront accueillis les 14 et 15 février courant. Ensuite, ceux des entrées 59 et 60 leurs clés leur seront remises le 18, tandis que ceux des entrées 61, 62, et 63 seront relogés les 19, 20 et 21 février en cours. Le 22 février 2024 concernera les résidents des entrées 67, 68, 69, et 70 pour récupérer leurs clés. Les journées des 25 et 26 février 2024 seront dédiées à la distribution des clés aux résidents des entrées 71, 72, 73, 74, 75, et 76. Enfin, les dernières distributions auront lieu les 27 et 28 février pour les résidents des entrées 53, 79, 80, 81, et 82. Ce programme, minutieusement planifié, vise à assurer une transition efficace et ordonnée vers les nouveaux logements pour tous les bénéficiaires. Cette journée marque le début d'une nouvelle ère pour ces familles, qui peuvent désormais envisager l'avenir avec optimisme, dans un environnement propice à l'épanouissement et à la stabilité. L'opération de transfert des citoyens vers leurs nouveaux domiciles représente un pas significatif vers la réalisation de l'objectif commun d'assurer le bien-être de toute la communauté. Par : MEHDI AMA