Toute l’actualité Economie Mohamed OUANEZAR - 00:00 | 17-02-2024 L’épopée du gaz algérien L'Algérie est pion

Toute l’actualité Economie Mohamed OUANEZAR - 00:00 | 17-02-2024 L’épopée du gaz algérien L'Algérie est pionnière dans l'industrie mondiale du gaz. C'est en 1961 que débutera l'épopée du gaz algérien, avec la mise... Un espace dans lequel naîtront de nombreuses innovations prometteuses Ikram GHIOUA - 00:00 | 14-02-2024 Salon international des constructions modernes à Constantine L’innovation à l’honneur Les exposants peuvent partager leurs idées innovantes avec le public. L’Algérie a franchi des étapes importantes Walid AÏT SAÏD - 00:00 | 14-02-2024 Croissance économique du pays et gestion des crises Les louanges de la Banque mondiale Les prévisions optimistes du FMI sont confirmées par la Banque mondiale. Le gaz naturel a encore de belles années devant lui Salim BENALIA - 00:00 | 13-02-2024 Sonatrach en est le 1er provider en Méditerranée Le gaz au sommet des énergies La consommation sera principalement tirée par la Chine et l’Inde, alors qu’elle devrait être constante en Europe et en Eurasie… Une nouvelle étape pour l’attribution du foncier économique Arezki SLIMANI - 00:00 | 11-02-2024 Béjaïa/Investissement Une plate-forme numérique à la rescousse Ce nouveau système vise à libérer les opérateurs des obstacles de la bureaucratie. Le yoyo continue Mohamed TOUATI - 00:00 | 07-02-2024 Tensions en mer Rouge et au Moyen-Orient L’or noir retrouve des couleurs Le Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, valait 78,48 dollars, hier, à 13h30. accompagner les opérateurs économiques et soutenir la nouvelle dynamique Ali AMZAL - 00:00 | 07-02-2024 Développement du transport maritime Le challenge de la décennie Le transport maritime est appelé à jouer un rôle central dans le développement économique. Economie - 00:00 | 06-02-2024 Banque d'Algérie Hausse des crédits à l'économie Le montant des crédits accordés à l'économie a atteint 10 703,64 milliards de dinars (DA) à fin septembre 2023, soit... Mohamed TOUATI - 00:00 | 05-02-2024 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger Succès garanti! Tout sera fait pour que ce sommet soit une réussite totale sur tous les plans. L’Algérie couvre tous les besoins en électricité de ses citoyens Mohamed OUANEZAR - 00:00 | 04-02-2024 Consommation électrique en Afrique L’Algérie en leader incontesté La hausse de la demande sur l’électricité s’explique par l’importance du taux de couverture des besoins exprimés de la population, Mohamed TOUATI - 00:00 | 03-02-2024 Coopération dans les énergies renouvelables, l’hydrogène, la transition énergétique... L’Algérie et l’UE se concertent Mohamed Arkab s’est entretenu avec Florian Ermacora, chef de l’unité « Afrique du Nord» de la Commission européenne. Une instabilité chronique Mohamed TOUATI - 00:00 | 03-02-2024 L’Algérie prête à baisser sa production de pétrole Arkab avertit! L’Algérie est disposée à agir, à tout moment, indique le ministère de l’Énergie et des Mines. Un secteur très attractif Mohamed OUANEZAR - 00:00 | 03-02-2024 Ressources minières Les investisseurs étrangers «pointent» à Alger L’approche visionnaire du Président a permis de donner vie à un secteur potentiel négligé et oublié. Afficher 1 à 13 sur 1685 résultats