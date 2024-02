Lancement de l’Association Cercle de l’Emir Abdelkader à Paris 16 février 2024 9:04 Publié par admin Aucun commentaire DIA-16 février 2024 : L’après-midi du samedi dernier a été marqué par une rencontre d’échange et de lancement des ateliers à l’annexe de la Mairie du 14ème arrondissement de Paris. Au cœur des discussions, l’histoire inspirante de l’Émir Abdelkader, son parcours de combat et sa vision éclairée, qui suscitent la fierté des Algériens, où qu’ils se trouvent. La somptueuse salle Gisèle HALIMI a accueilli cet événement, Sous la houlette de son président Rafik TEMGHARI et en présence des membres éminents de l’association Cercle Amir Abdelkader. Aux côtés des élus locaux franco-algériens et des étudiants algériens, l’objectif était clair : façonner l’avenir de cette association et amorcer une collaboration d’envergure. Le débat, modéré par le président de l’association, a été l’occasion de définir une feuille de route stratégique et d’expliquer encore une fois le choix du nom de l’Émir Abdelkader comme emblème de cette initiative. Sa renommée mondiale et son influence transcendant les frontières ont été unanimement saluées, illustrant ainsi l’unité autour de cette figure historique. Malgré leurs affiliations différentes, les participants ont exprimé un enthousiasme tangible et un désir commun de renforcer les liens avec leurs compatriotes d’Algérie. Soulignant leur volonté de coopérer dans tous les domaines. Pour cette rencontre, ils ont identifié trois axes prioritaires pour un début ; organiser une conférence sur l’Émir Abdelkader, visiter le palais d’Amboise, et commémorer le 8 mai 1945. Cet engagement témoigne de l’attachement des Algériens de France à leur patrie d’origine et à son histoire, moteur essentiel de la fondation de cette association. De notre reporter de Paris Naïla BENALI