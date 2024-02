Comment a réagi l'épouse de Riyad Mahrez à son transfert en Arabie Taylor Ward pleure en repensant à la fois où son mari lui a annoncé son transfert en ArabieTaylor Ward pleure en repensant à la fois où son mari lui a annoncé son transfert en Arabie L’influenceuse des réseaux sociaux britannique Taylor Ward a raconté lors d’un programme sur Prime Video comment elle avait réagi à son déménagement dans le Royaume d'Arabie saoudite avec son mari, Riyad Mahrez, après que le footballer ait finalisé son transfert à Al-Ahli en juillet 2023. Ward a expliqué que son mari lui a annoncé la nouvelle par téléphone. Lorsque Riyad Mahrez a informé son épouse qu'ils quitteraient Manchester City et déménageraient à Djeddah dans peu de temps, Ward a été "stupéfaite", dit-elle. Elle déclare à ce sujet : "A ce moment-là, j’étais seule à la maison ; j’étais consternée, alors je me suis assise et me suis mise à pleurer à chaudes larmes ! Je croyais que Riyad reviendrait en pré-saison avec Manchester City, et du jour au lendemain, nous avons déménagé en Arabie Saoudite ! Je crois que c'était quelque chose de très bouleversant pour moi à l'époque, en fait un énorme choc parce que je ne m'y attendais pas du tout.". La présentatrice du programme a interrogé Ward sur la réaction de Riyad Mahrez après qu'elle ait commencé à pleurer. Elle a répondu : "Il m'a dit que cela faisait partie du jeu, sur le moment j’ai trouvé que sa réaction était un peu froide.". Taylor Ward et son mari, Riyad MahrezTaylor Ward et son mari, Riyad Mahrez L'épouse de Riyad Mahrez parle de l'Arabie Saoudite Ward a déclaré dans l'interview : "Et finalement, les gens sont si adorables ici – je crois que ça m’a fait un bien fou ! Tout le monde est si gentil ici, ils sont infiniment plus gentils que les gens qui vivent au Royaume-Uni – et cette grande gentillesse, je l’apprécie encore aujourd’hui. J'ai l'impression d'être en vacances, je n'ai pas l'impression d'avoir emménagé dans ce pays.". Elle a évoqué ce qu’elle appelle les "restrictions en Arabie Saoudite", auxquelles on ne peut échapper. Il s’agit notamment d’une ségrégation nette entre les sexes, comme dans les piscines. Ou encore dans les hôtels, qui n’acceptent qu’un homme et une femme y séjournent que s’ils sont mariés. Mais Ward a déclaré que les règles étaient constamment assouplies : "Je pense que cela dépend de l'endroit où vous allez, d’une part, et d’autre part, ils envisagent d'assouplir les restrictions au fil du temps.". La femme de Messi a refusé de vivre en Arabie SaouditeLa femme de Messi a refusé de vivre en Arabie Saoudite L'épouse de Riyad Mahrez ne serait pas la première à avoir peur de l’Arabie Saoudite Il est à noter que Taylor Ward n'est pas la première épouse d’une star à craindre de déménager en Arabie Saoudite. Selon de nombreux médias étrangers, en effet, certaines épouses de joueurs qui ont déménagé dans des clubs saoudiens récemment, ne sont pas à l’aise en Arabie et avec les coutumes arabes. D’ailleurs, l'Argentin Messi aurait refusé la proposition de rejoindre le club d’Al-Hilal en Arabie saoudite à cause de son épouse, que l’idée de vivre en Arabie Saoudite ne semblait pas réjouir.