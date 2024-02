Succession de Belmadi Bougherra pas encore prêt! Le nom du futur sélectionneur national devrait être connu so

Succession de Belmadi Bougherra pas encore prêt! Le nom du futur sélectionneur national devrait être connu sous peu, indique une source très au fait de ce dossier au niveau de la Fédération algérienne de football. Proposé par certains membres de la commission des candidatures, installée par la FAF pour dégager une short-liste d'entraîneurs candidats pour la succession de Djamel Belmadi, l'ancien entraîneur de l'Équipe nationale locale, Madjid Bougherra n'est pas vraiment prêt à assurer cette phase de transition très ardue. Intervenant après un échec difficile lors de la dernière coupe d'Afrique des nations jouée en Côte d'Ivoire, la situation actuelle de l'EN ne semble pas trop emballer l'entraîneur d'Al Markhiya. Dans une interview accordée récemment au journal L'Expression, Bougherra avait déclaré que la sélection restera toujours dans un coin de sa tête, mais il préfère en ce moment travailler au quotidien pour mieux s'armer et revenir plus aguerri en équipe d'Algérie. Deux pistes sérieuses Madjid avait pour rappel, remporté la Coupe arabe et terminé second du dernier championnat d'Afrique des locaux joué en Algérie, derrière le Sénégal après une finale discutée, perdue aux tirs au but. Contrairement à ce qui a été rapporté, Madjid n'acceptera pas aussi de travailler comme second entraîneur et attendra donc son heure calmement. C'est ce que l'intéressé nous a révélé récemment. Le nom du futur sélectionneur national devrait être connu sous peu, indique une source très au fait de ce dossier au niveau de la Fédération algérienne de football. Comme indiqué par Mohamed Maouche lors de sa dernière déclaration, une short- list a été dégagée et sera présentée au président de la FAF et son bureau pour trancher à propos de l'identité du successeur de Djamel Belmadi. Ainsi, deux candidats sont donnés comme favoris au poste de sélectionneur de l'Équipe nationale algérienne. Il s'agit du sélectionneur du Nigeria José Peseiro et de l'ancien coach des Verts Vahid Halilhodzic. Même si rien n'est encore officiel, l'on apprend que d'autres profils jugés intéressants, ont été aussi relevés par la commission ad-hoc et seront aussi présentés à Walid Sadi. Par ailleurs, en plus des défis à relever, à savoir se qualifier et tenter de jouer à fond les chances de l'Algérie lors de la prochaine CAN 2025, prévue au Maroc, et aussi assurer la présence de l'Algérie lors du prochain mondial 2026, le futur sélectionneur national doit impérativement aussi procéder à une révolution au sein de l'effectif des Verts. La concurrence relancée Des noms de joueurs sont donnés partants et d'autres sont annoncés comme étant potentiellement sélectionnables en équipe d'Algérie. Ainsi, le driver de l'EN aura donc pour mission de bien étudier son groupe élargi et penser à travailler et mettre en place un nouveau noyau de joueurs sélectionnables capables de donner un nouveau souffle à cette sélection algérienne, en proie au doute après sa sortie précise lors du premier tour de la dernière CAN 2023 jouée en Côte d'Ivoire. Des éléments à l'image d'Akim Zedadka, Zinedine Ferhat ou même Saïd Benrahma seront relancés dans la course pour retrouver une place en équipe d'Algérie. Des jeunes éléments à l'instar de Farid El Mellali, Rafik Guitane ou Hmed Abdelli seront aussi dans une meilleure position avec la désignation d'un nouvel entraîneur. Moumen Aït Kaci AliMoumen Aït Kaci Ali 00:00 | 19-02-2024 Share