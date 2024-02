Succession de Belmadi Maouche : «C’est au président Sadi de trancher» Présent à la cérémonie organisée par l

Succession de Belmadi Maouche : «C’est au président Sadi de trancher» Présent à la cérémonie organisée par le Comité olympique et sportif algérien, qui a fêté son 60e anniversaire d'existence, l'un des membres de la commission ad-hoc installée par le président de la Fédération algérienne de football Walid Sadi, l'ancienne gloire du FLN, Mohamed Maouche, est revenu dans des déclarations accordées à la presse présente, sur la question du choix du nouvel entraîneur national. Maouche, discret, lorsqu'il s'agit de préserver le secret professionnel, a tout de même tenu à rappeler à tout le monde que sa mission avec ses collègues entraîneurs et techniciens choisis par le président de la FAF pour étudier les CV des différents candidats postulants à succéder au poste de sélectionneur national, se limitait à dégager les meilleurs profils capables de réussir avec l'Équipe nationale algérienne, lors des prochains grands défis des Verts qui arrivent à grandes enjambées. Malgré le fait qu'aucune décision officielle n'a été prise au sujet du successeur de Djamel Belmadi à la tête de la barre technique de l'Équipe nationale algérienne, Mohamed Maouche a tenu à rappeler que ses camarades et lui au sein de la commission ad-hoc, sont tenus de dégager une short-list pour la présenter au président de la FAF à qui revient la décision finale au sujet du futur sélectionneur. «Notre rôle se limite à étudier les candidatures et choisir le profil technique qui convient à la sélection. Nous avons dégagé une liste de six potentiels candidats que nous avons soumise au président pour trancher». Avoue l'ancien entraîneur national. Connu pour son franc-parler et ses positions en faveur de l'Algérie, Mohamed Maouche est resté fidèle à sa ligne de conduite. Homme de principe, Maouche n'a pas voulu trop s'étaler sur l'identité du successeur de Djamel Belmadi à la tête de la barre technique des Verts. Ainsi, interpellé lors de ce point de presse improvisée jeudi à la fin de la cérémonie du COA, Maouche a refusé de donner le moindre indice au sujet du futur sélectionneur. Il a précisé que cela était du ressort du premier responsable de la FAF, Walid Sadi. «Nous nous sommes rencontrés une seule fois, nous avons proposé des techniciens au président de la FAF qui décidera. Nous avons étudié de nombreux CV d'entraîneurs, mais chacun a ses propres exigences financières.» S'est donc contenté de déclarer l'ancien attaquant du Stade de Reims. Moumen Aït Kaci AliMoumen Aït Kaci Ali 00:00 | 19-02-2024 Share