Après Des Mois De Travaux : La Placette De Seraïdi (Annaba) Enfin Livrée ! EDITEUR - 19 FÉVRIER 2024 Cliquez p

Après Des Mois De Travaux : La Placette De Seraïdi (Annaba) Enfin Livrée ! EDITEUR - 19 FÉVRIER 2024 Plusieurs mois se sont écoulés depuis le lancement des travaux de réhabilitation de la placette El Amir Abdelkader, située en plein centre de la commune de Seraïdi. L'inauguration de cet endroit a eu lieu hier matin, dimanche 18 février, en présence du maire de la commune, de plusieurs autorités compétentes, de scouts et d'autres clubs. Une enveloppe budgétaire colossale a été allouée par la commune pour ces travaux, permettant aux habitants, ainsi qu'aux touristes de passage, de faire une pause et d'admirer la beauté du lieu et du village. La cérémonie s'est déroulée sous un soleil lumineux et des températures dignes de la montagne, dans la joie et la bonne humeur. Petits et grands se sont précipités pour contempler ce nouvel espace qui était autrefois toujours bondé en raison de son emplacement stratégique. Des lumières à Diode Electroluminescente (LED) ont été installées sur les arbres, les plantes florales et autres, en plus des lampadaires déjà existants, afin d'illuminer aux couleurs du drapeau national cet endroit mythique durant la nuit. La société en charge des travaux avait initialement une durée assez courte pour finaliser le projet, mais plusieurs raisons ultérieures, dont le choix des matériaux et la finition des bancs, ont prolongé cette période jusqu'à hier. La placette est désormais flambant neuve et pourra être utilisée de manière bénéfique par les habitants ou les touristes, de jour comme de nuit, tout en préservant l'hygiène et la propreté du lieu. Plusieurs kiosques font office de cafétéria, de kiosque multiservice, de boutique, à l'image de ceux du prestigieux Cours de la Révolution d'Annaba, cette placette faisant office d'un point commercial à ciel ouvert. À l'approche du mois sacré du Ramadhan, cela sera l'occasion idéale d'en faire profiter la communauté lors des soirées ramadhanesques, au cœur d'une commune nichée sur le mont de l'Edough. K. Khadidja Rayenne