Mobilisation des jeunes chômeurs à Seraïdi : Changements cruciaux pour l’emploi local… La Rédaction by La Réda

Mobilisation des jeunes chômeurs à Seraïdi : Changements cruciaux pour l’emploi local… La Rédaction by La Rédaction 17 février 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 21 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le maire de Seraïdi, Ali Rachedi, a été le sujet d’une attention particulière lors de sa prise de parole dans un live diffusé sur sa page Facebook pour répondre aux préoccupations des jeunes chômeurs de sa commune. Son intervention fait suite à une manifestation de ces derniers, lors du récent processus de recrutement de l’Entreprise Nationale des Produits Miniers non Ferreux et des Substances Utiles (ENOF) à Ain Barbar. Lors de son discours passionné, l’édile de Seraidi s’est directement adressé aux manifestants, déclarant : “Je me suis déplacé sur place à Ain Barbar pour rencontrer les jeunes. Je suis au courant de la situation.” À la suite de son intervention, le P/APC de Seraidi a, rapidement, contacté le wali, M. Abdelkader Djellaoui, pour solliciter une intervention officielle. Cela a conduit à l’envoi d’une délégation comprenant des représentants de l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM), de l’Inspection du travail et des membres de l’Assemblée populaire communale pour enquêter sur les allégations de mauvaise conduite dans le processus de recrutement de l’ENOF. Conséquemment à cette initiative décisive du maire et des autorités locales, une réunion cruciale s’est tenue avec le directeur de l’ENOF au cours de laquelle une décision a été prise. “Désormais, tout recrutement à l’ENOF, y compris pour les concours, se déroulera en présence des représentants de la commune ainsi que de l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM).” Cette mesure, résultat direct de l’initiative du maire, représente un pas important vers la transparence et l’équité. Au même temps, la décision répond aux préoccupations des jeunes chômeurs et souligne l’importance de la mobilisation citoyenne dans la promotion de l’inclusion économique. Cet exemple illustre, également, le pouvoir de l’action collective et de la mobilisation citoyenne pour provoquer des changements significatifs au niveau local. En unissant leurs voix et en faisant entendre leurs préoccupations, les jeunes de Seraïdi ont réussi à obtenir une réponse concrète de leurs représentants élus, démontrant ainsi l’importance de la participation citoyenne dans le processus démocratique. Un exemple à suivre… ! Par : MEHDI AMA