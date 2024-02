Annaba : Les vols de câbles électriques prennent de l’ampleur La Sentinelle 30/10/2023 0 Comments 0 SHARES Sha

Annaba : Les vols de câbles électriques prennent de l’ampleur La Sentinelle 30/10/2023 0 Comments 0 SHARES Share Tweet Pin Lors d’une opération de qualité, les services de la Gendarmerie nationale d’Annaba ont arrêté les auteurs d’une série de vols et d’actes de vandalisme ciblant, depuis quelques temps, les installations électriques et gazières de la Sonelgaz à travers les 12 communes de la wilaya d’Annaba. Selon les informations rapportées par la cellule de communication de la Direction locale de la Société de distribution de l’électricité et du gaz, plusieurs installations énergétiques ont été la cible de vols et d’actes de vandalisme dans diverses zones de la wilaya. La même source a, dans ce contexte, fait état de deux cas de vol et d’actes de vandalisme, perpétré au cours du mois d’octobre en cours, sur les équipements de la Sonelgaz dans la commune de Berrahal. Ces actes criminels impactent la continuité des services dans les localités d’Aïn El Ouahech et Bouchachia, déplore t-on. Ces vols sont malheureusement loin d’être isolés, puisque des actes similaires ont été signalés dans plusieurs zones de la wilaya. Une situation qui inquiète grandement la direction de la Sonelgaz à Annaba. Cette dernière, selon ledit communiqué, a exprimé sa préoccupation quant à recrudescence du phénomène des vols et surtout l’ampleur des actes de vandalisme ciblant ses installations. Les actes de vols et de vandalisme ont occasionné des désagréments, sur le réseau d’alimentation énergétique au niveau de plusieurs zones urbaines. À effet, la Direction de la société de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya d’Annaba a, à travers un appel, interpellé les citoyens afin de contribuer à la protection et la préservation de ses équipements, en dénonçant tous comportements suspects près des installations électriques et gazières. Dans son communiqué, la Sonelgaz d’Annaba n’a pas omis de souligner l’importance de la protection de ces équipements vitaux tant pour la sécurité des citoyens que pour leur bien-être. Par ailleurs, il est à souligner que le phénomène des vols de câbles électriques, qui a pris des dimensions inédites, est à chaque fois à l’origine des actes de vandalisme des postes transformateurs et dont la réhabilitation nécessite des enveloppes financières colossales. Un manque à gagner subi aussi bien par le Trésor public que par la Sonelgaz, dont le plan de chargé réservé à la réalisation de nouveaux projets, est grandement affecté et retardé. Ces retards dans la réalisation des nouveaux investissements, sont justifiés par l’impératif prise en charge des travaux de rénovations des équipements volés et vandalisés. Sofia Chahine