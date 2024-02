EL BOUNI : Des voleurs de plaques d’égout neutralisés La Rédaction by La Rédaction 18 mars 2022in Annaba, Régi

EL BOUNI : Des voleurs de plaques d’égout neutralisés La Rédaction by La Rédaction 18 mars 2022in Annaba, Régions A A 1 0 SHARES 1 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Par : A.Ighil Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d’El Bouni ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le vol des tampons d’égout au niveau de la commune d’El Bouni et de sa périphérie. Selon un communiqué des services de la Gendarmerie nationale, rendu public jeudi, il a été procédé lors de cette opération à l’arrestation de cinq individus, âgés entre 22 et 37 ans, originaires de la wilaya d’Annaba et la saisie du véhicule utilisé pour le transport du butin. Ils ont été inculpés de formation d’association de malfaiteurs et vol en flagrant délit avec utilisation d’un véhicule. Le vol de tampons d’égout est un phénomène qui perdure depuis des années et qui touche également les avaloirs et les grilles métalliques. En plus d’un grave préjudice financier, le vol de tampons d’égout crée des accidents mortels et porte atteinte au fonctionnement du réseau par l’intrusion de déchets solides qui provoquent des bouchons. Le butin de ces véritables réseaux atterrit dans des lieux identifiés et se monnaye à travers des relais connus pour le compte de récupérateurs de ferraille exerçant illégalement. Un commerce juteux qui profite aux revendeurs mais aussi aux recéleurs et leurs relais. D’une valeur de plusieurs milliers de dinars, le tampon en fonte est fondu pour être revendu en tant que matière première. Alors que les tampons qui recouvrent les regards sont parfois revendus à des entrepreneurs sans scrupules qui n’hésitent pas à s’en servir pour d’autres projets. Mais certains cadres de l’Office national de l’assainissement (ONA) préconisent des solutions à cette problématique, des tampons en résine étanche et facile à installer, mais c’est insuffisant, diront d’autres. En attendant, ceux qui s’enrichissent de ce commerce n’hésitent pas à dégarnir tous les artères et coins de rues des tampons encore en place. Aux responsables locaux de prendre conscience de ce phénomène qui prend de l’ampleur. La Rédaction La Rédaction