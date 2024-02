Emploi/Algérie : la Douane recrute plus de 300 agents de différents grades Par Amina Aouadi 22 février 2024 à 16:05 La Direction Générale des Douanes Algériennes a annoncé l’ouverture d’un concours de recrutement d’agents contractuels sur la base d’un test professionnel, avec un contrat de travail à durée indéterminée dans diverses spécialités à travers plusieurs wilayas du pays. Conducteurs, mécaniciens, plombier… la Douane recrute dans de nombreux métiers Voici la liste complète des postes à promouvoir dans le cadre de ce concours de recrutement. Ouvrier professionnel de niveau 1 En temps plein : Candidats justifiant d’une aptitude physique en adéquation avec l’activité à exercer En temps partiel (femmes de ménage) : Candidats justifiant d’une aptitude physique en adéquation avec l’activité à exercer Ouvrier professionnel de niveau 2 Candidats justifiant d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) dans l’une des spécialités suivantes : Cuisine collective, électricité bâtiments, plomberie sanitaire, mécanique auto. Ouvrier professionnel de niveau 3 Candidats justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) et d’une expérience professionnelle de 05 ans, au moins, dans la même spécialité. Spécialités : Cuisine collective, électricité bâtiments, plomberie sanitaire, mécanique auto Conducteur automobile de Niveau 1 Candidats titulaires d’un permis de conduire catégorie B Conducteur automobile de Niveau 2 Candidats titulaires d’un permis de conduire catégorie poids lourd ou d’un permis de conduire catégorie D (transport en commun) Dossier à fournir Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes Une demande manuscrite de participation au concours ; Un formulaire rempli par le candidat (peut être téléchargé et imprimé via le site internet de la direction générale des douanes www.douane.gov.dz) Une copie de la carte d’identité nationale, en cours de validité ; Certificat de résidence ; Deux (02) photos d’identité ; Certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) et d’une expérience professionnelle de 05 ans, au moins, dans la même spécialité pour le poste Ouvrier professionnel de niveau 3 Permis de conduite catégorie B pour le poste Conducteur automobile de Niveau1 Permis de conduite catégorie D (transport en commun) pour le poste Conducteur automobile de Niveau2 Toute attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat. Reçu de paiement des frais de participation de 200 DA par mandat au CCP n°3000.50 clé 52 avec la mention « à virer au compte trésor n°597.750 » ouvert auprès du Trésor public d’Alger au nom de la recette de la direction générale des douanes. 🟢 A LIRE AUSSI : Emploi : la Douane algérienne lance un concours de recrutement, plusieurs postes à la clé La période d’inscription et de dépôt des dossiers s’étend sur une durée de 20 jours à compter de la date de publication de l’annonce (21/02/2024). Il est impératif de respecter ces délais et de présenter un dossier complet, car toute candidature incomplète ou déposée après la date limite ne sera pas considérée, précise l’institution.