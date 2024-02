Immigration France: Attal veut faciliter l’octroi de visas pour les saisonniers étrangers Par rima.a 22 févri

Immigration France: Attal veut faciliter l’octroi de visas pour les saisonniers étrangers Par rima.a 22 février 2024 à 13:22 La France fait face à une nouvelle crise. La colère des agriculteurs, qui montent depuis plusieurs mois, a atteint son paroxysme et a poussé le gouvernement français à chercher d’une issue à cette crise et calmer les paysans sur le territoire français. Un mois après le mouvement d’exaspération des paysans, le Premier ministre français, Gabriel Attal, a annoncé, mercredi 21 février dernier, de nouvelles mesures pour soutenir les agriculteurs français. Des visas pour les travailleurs saisonniers étrangers Lors d’une conférence de presse organisée mercredi dernier, Gabriel Attal a donné de nouveaux gages aux agriculteurs français pour pallier cette crise. Rappelons, l’agriculture représente à elle seule un quart de l’emploi saisonnier dans le pays. Entre la cueillette et la récolte, les agriculteurs français ont besoin, chaque année, des milliers de travailleurs en fonction des saisons. C’est pour cette raison, et pour faciliter cet emploi temporaire, que le Premier ministre français a annoncé ces nouveaux gages. Dans ce sillage, Attal a fait savoir que le décret reconnaissant l’agriculture comme un secteur en tension sera « publié pendant le salon de l’agriculture ». Une autre mesure, a été annoncée, concernant l’exonération des charges patronales sur la quasi-totalité des emplois saisonniers. En reconnaissant le secteur de l’agriculture comme un métier en tension, le chef du gouvernement français favorise l’embauche des travailleurs saisonniers étrangers. Par conséquent, la mesure permettra de « faciliter grandement l’attribution des visas » pour faire venir les travailleurs saisonniers étrangers dans les fermes françaises. Des mesures sociales fortes, selon Gabriel Attal, mais qui semblent avoir laissé les paysans français sur leur faim.