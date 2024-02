Arbitre tué à Gaza : un député français formule une demande à la FIFA Par Zakaria S 22 février 2024 à 16:27 Un jeune arbitre international palestinien a été assassiné à Gaza. Un député français a demandé à la FIFA d’ordonner une minute de silence dans tous les stades au monde, en hommage au défunt arbitre palestinien. Quatre et demi déjà, les bombardements barbares des forces d’occupation israélienne se poursuivent sur les Palestiniens, notamment dans la bande à Gaza. Un jeune arbitre international palestinien a été victime des derniers bombardements. Il s’agit de Muhammad Khattab. En effet, le domicile de l’arbitre international avait été bombardé, entraînant sa mort, ainsi que celle de sa femme et de ses quatre enfants, a annoncé la radio Al-Aqsa. Ainsi, le défunt arbitre s’ajoute à la liste des athlètes palestiniens morts en martyrs lors des récentes attaques des forces d’occupation israélienne sur la bande de Gaza. Un député français demande à la FIFA d’ordonner une minute de silence Suite à l’assassinat de Muhammad Khattab, un député français a lancé un appel à la FIFA. En effet, il demande à l’instance internationale d’ordonner une minute de silence dans tous les stades au monde ce week-end, en hommage au défunt arbitre palestinien. « Mohamed Khattab, arbitre assistant international de football, a été assassiné ainsi que sa famille lors des bombardements Israéliens de sa maison à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza. J’ai saisi la FIFAcom pour qu’une minute de silence soit respectée ce week-end sur l’ensemble des terrains de foot de la planète ». A-t-il écrit sur son compte X (ex-Twitter). Mohamed Khattab, arbitre assistant international de football, a été assassiné ainsi que sa famille lors des bombardements Israëliens de sa maison à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza. J’ai saisi la @FIFAcom pour qu’une minute de silence soit respectée ce week-end sur l’ensemble… pic .twitter. com / YMM BxUadZA