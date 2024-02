Le monde islamique doit agir de concert contre les atrocités sionistes à Ghaza Publié Le : Samedi, 24 Février 2024 09:54 Lu : 53 fois Imprimer Evoyer Partagez Le monde islamique doit agir de concert contre les atrocités sionistes à Ghaza ANKARA - Le président turc Recep Tayyip Erdogan, a appelé le monde islamique à "agir de concert" contre "les atrocités" commises par l'occupant sioniste depuis le 7 octobre dernier dans la bande de Ghaza en Palestine occupée, a rapporté l'agence de presse Anadolu. "Nous nous efforçons de faire en sorte que le monde islamique agisse de concert contre les atrocités commises à Ghaza", par l'entité sioniste, a souligné le président Erdogan. Et d'ajouter: "Nous utiliserons, sans la moindre réserve, tous les moyens à notre disposition, pour mettre fin aux persécutions à Ghaza et aux harcèlements à El-Qods" occupée. Erdogan s'est exprimé vendredi lors d'une réunion organisée par son parti (AK Parti) dans la ville de Balikesir (nord-ouest), dans le cadre de la campagne pour les élections municipales qui se dérouleront le 31 mars. Après avoir rappelé que les aides humanitaires envoyés par la Turquie à Ghaza dépasse actuellement 34.000 tonnes, il a annoncé qu'un nouveau navire transportant 2.380 tonnes d'aides se dirigeait actuellement vers l'enclave palestinienne. En outre, le président turc a averti que "si rien n'est fait pour arrêter les atrocités commises à Ghaza, la situation risque d'embraser la région". Le bilan de l'agression sioniste qui a débuté le 7 octobre dernier contre la population palestinienne à Ghaza est monté vendredi à 29.514 martyrs et 69.616 blessés, en majorité des femmes et des enfants, avait indiqué le ministère palestinien de la Santé.