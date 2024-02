Agression sioniste à Ghaza: le président brésilien renouvelle ses accusations de génocide contre le peuple pal

Agression sioniste à Ghaza: le président brésilien renouvelle ses accusations de génocide contre le peuple palestinien Publié Le : Samedi, 24 Février 2024 08:17 Lu : 52 fois Imprimer Evoyer Partagez RIO DE JANEIRO - Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a renouvelé vendredi ses accusations de génocide du peuple palestinien par l'entité sioniste dans l'enclave de Ghaza. "Ce que (l'entité sioniste) est en train de faire (...) c'est un génocide, car il est en train de tuer des femmes et des enfants", a lancé Lula lors d'une cérémonie à Rio de Janeiro. "C'est un génocide. Ce sont des milliers d'enfants morts et des milliers de disparus. Ce ne sont pas des soldats qui meurent, ce sont des femmes et des enfants à l'hôpital. Si cela n'est pas un génocide, je ne sais pas ce qu'est un génocide", a martelé Lula. Mardi dernier, le président colombien Gustavo Petro avait emboîté le pas au chef de l'état brésilien, affirmant qu'à Ghaza, ''il y a un génocide. Des milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées sont lâchement assassinés.'' Solidaire avec Lula, qui avait déjà stigmatisé et dénoncé le massacre de milliers de personnes, femmes, enfants et vieillards à Ghaza, Gustavo Petro avait ajouté :''Lula a dit la vérité. Soit la vérité est défendue, soit la barbarie nous anéantira'', avait-il précisé sur X. Vendredi, le bilan de l'agression sioniste qui a débuté le 7 octobre dernier contre la population palestinienne à Ghaza est monté à 29.514 martyrs et 69.616 blessés, en majorité des femmes et des enfants, a indiqué le ministère palestinien de la Santé, rappelle-t-on.