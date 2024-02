Guerre Israël – Gaza : le jeu trouble et dangereux des États-Unis International Par: Karim Kebir 23 Févr. 202

Guerre Israël – Gaza : le jeu trouble et dangereux des États-Unis International Par: Karim Kebir 23 Févr. 2024 à 19:07 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo En opposant son véto au projet de résolution présentée par l’Algérie au Conseil de sécurité mardi 20 février, les États-Unis ont donné de nouveau la preuve éclatante qu’ils demeurent un allié infaillible d’Israël et un acteur clé de toute perspective de solution au conflit meurtrier qui fait chaque jour des centaines de morts à Gaza. Appuyée par treize membres sur quinze que compte le Conseil de sécurité, ce projet de résolution exigeait un « cessez-le-feu immédiat qui devrait être respecté par toutes les parties » et s’opposait au déplacement des Palestiniens qu’envisage Israël pour mener l’assaut contre Rafah, à la frontière avec l’Egypte où sont entassés près d’un million et de demi de palestiniens dans une situation humanitaire désastreuse. Argument invoqué par Washington pour justifier son véto : risque de parasitage des négociations en cours qui sont dans « l’impasse », selon Doha, pour la libération des otages. Histoire sans doute de ne pas embarrasser davantage ses alliés, incommodés par les dévastations, les massacres et la situation humanitaire dramatique des Palestiniens, les Etats-Unis ont fait circuler un autre texte alternatif préconisant un « cessez-le-feu temporaire à Gaza dès que ce sera réalisable » et sur la base d’une « formule » incluant la libération de tous les otages. Seule nouveauté, selon l’AFP : Washington prévient qu’ « une offensive terrestre d’ampleur ne devrait pas avoir lieu dans les conditions actuelles », allusion à l’assaut sur Rafah qu’envisage le gouvernement israélien d’extrême-droite de Benyamin Netanyahou à la veille du Ramadan. Non seulement, l’administration américaine ne semble pas pressée pour faire passer ce projet de texte, donnant implicitement un quitus au premier ministre israélien de poursuivre, dans l’impunité, son entreprise génocidaire à Gaza, mais entretient un flou artistique sur les mécanismes d’une éventuelle mise en œuvre d’une trêve. Tout se passe comme si Washington ne voulait pas contrarier la stratégie des Israéliens décidés à maintenir la terreur sur la population et pousser les membres du Hamas à capituler en lâchant les otages sans contrepartie. Car à ce stade, un cessez-le-feu, sera perçu à leur yeux comme une victoire politique du Hamas malgré l’ampleur des massacres et des dégâts infligés à la bande de Gaza. Guerre Israël – Gaza : à quoi joue l’administration américaine ? Aussi, il est peu probable, selon les observateurs, qu’un texte parrainé par Washington ait la caution de Moscou et dans une moindre mesure de Pékin, deux capitales qui ont vivement critiqué le véto américain au projet de résolution présenté par l’Algérie. Dès lors, la question est de savoir à quoi joue réellement l’administration américaine. Si les enjeux de politique intérieure, compétition électorale entre les Démocrates et les Républicains dans laquelle le dossier israélien est un enjeu crucial, peut en partie expliquer les tergiversations de l’administration de Joe Biden, « ami » de Netanyahou, pour forcer la main au gouvernement israélien à cesser ses massacres, la lenteur affichée pour stopper la spirale infernale suscite de légitimes interrogations. Washington est-elle convaincue de la vision israélienne, à savoir que l’anéantissement du Hamas est une question de survie pour l’État hébreu et par ricochet ce qu’ils appellent « dégâts collatéraux », c’est-à-dire, les victimes civiles de la guerre, sont inévitables ? Cette vision ne compromet-elle pas la perspective d’une solution à deux États qu’ils appuient du bout des lèvres mais sans un engagement ferme ? Ne fait-elle pas le lit à des extrémismes futurs ? Déjà fortement critiquée pour ses « deux poids, deux mesures » concernant la guerre en Ukraine et le conflit en Palestine, les États-Unis voient leur crédit moral de plus en plus érodé. À moins d’un recours à la force, il leur sera désormais difficile, sinon impossible, d’imposer leur point de vue auprès des opinions publiques, particulièrement arabes et musulmanes. Le rétablissement du crédit laborieusement construit par l’ancien président Barack Obama, s’annonce ardu. Dans un monde en pleine recomposition, leurs intérêts risquent fort d’en pâtir au détriment de nouvelles puissances comme la Russie ou encore la Chine. « Les erreurs d’aujourd’hui auront un prix pour notre région et notre monde demain […] Comment l’Histoire vous jugera-t-elle ? », a lancé l’ambassadeur algérien Amar Bendjama lors du rejet du projet de résolution. SUR LE MÊME SUJET : Guerre contre Gaza : le témoignage bouleversant d’une infirmière française