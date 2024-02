Maintenir la pression internationale par Abdelkrim Zerzouri Pourquoi Netanyahu a-t-il soumis une résolution à la Knesset qui s'oppose à toute reconnaissance «unilatérale» d'un Etat palestinien alors que cela ne posait aucun problème sur le plan interne, les Israéliens étant pratiquement acquis à cette thèse depuis la création de l'Etat d'Israël, en témoigne le vote en faveur de cette résolution qui a été soutenue par 99 députés sur 120 ? La première réponse vient du chef de l'opposition Yair Lapid qui, malgré un vote en faveur de cette résolution, a qualifié le débat de «distraction» destiné à détourner des autres projets de loi qui font polémique au sein de la classe politique israélienne, non sans affirmer qu'il «ne croyait pas que les Etats-Unis avaient l'intention de reconnaître de façon unilatérale un Etat palestinien», et que «personne dans le monde n'a suggéré une telle reconnaissance». Pour le chef de l'opposition, Netanyahu a tout simplement «inventé une menace qui n'existe pas». Faut-il alors croire, si on se fie aux déclarations du chef de l'opposition israélienne, que tout ce qui se déroule actuellement sur le plan international, avec les déclarations de nombreux responsables de pays étrangers, dont les Etats-Unis, qui ont déclaré publiquement leur soutien à la reconnaissance d'un Etat palestinien, n'est que poudre aux yeux ? Yair Lapid l'affirme en soutenant qu'il a de meilleures relations avec les Américains et que selon ses renseignements, ces derniers n'ont absolument aucune intention de reconnaître un Etat palestinien. Gravissime déclaration qui met dans l'embarras la diplomatie américaine, notamment. Car cela veut dire en termes crus que tout ce beau monde se moque des Palestiniens et de tous les pays, particulièrement les pays arabes, qui gardent une lueur d'espoir d'une reconnaissance de l'Etat palestinien dans le sillage d'une mobilisation internationale en faveur de la solution à deux Etats, soutenue presque à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'ONU et plaidée avec force, ces derniers jours, devant la Cour internationale de justice (CIJ). Il est possible que le vote de cette résolution par la Knesset ne soit qu'un message à la CIJ qui s'est penchée justement, ces derniers jours, sur l'occupation par Israël de terres palestiniennes, à travers des plaidoiries de quelque 52 pays, et où les Israéliens, qui ne reconnaissent pas la CIJ, ont refusé de déléguer leur représentant. Dans ce contexte, il faut rappeler également qu'Israël a manifesté à plusieurs reprises durant cette dernière décennie son opposition à toute reconnaissance «unilatérale» d'un Etat palestinien, et ce dans des moments semblables à ce qui se passe aujourd'hui, soit une tendance globalement favorable à la reconnaissance internationale d'un Etat palestinien, à la dénonciation de l'occupation israélienne des terres palestiniennes et des crimes commis contre les populations civiles. Par le passé, Israël a toujours eu gain de cause, c'est-à-dire poussant au recul la communauté internationale sur ce dossier, en sera-t-il de même aujourd'hui ?