Les ambitions contrariées des Émirats Arabes-Unis par Mustapha Aggoun Le nom «Émirats arabes unis» est associé à ce petit État qui est devenu le sujet quotidien des médias arabes et étrangers depuis qu'il a cherché à devenir une puissance régionale influente. Il a utilisé ses bras médiatiques en Egypte, contribuant largement au renversement du gouvernement démocratiquement, élu en 2013. Plus important encore, il a contrecarré la première expérience démocratique élue en Égypte, empêchant la transition et le transfert pacifique du pouvoir, ouvrant ainsi la voie à l'échec d'une réforme politique attendue par l'opposition depuis des décennies. Ensuite, Les Emirates ont opté pour une intervention militaire au Yémen, dans le cadre de ce qu'on appelle les forces de la coalition arabe pour rétablir la légitimité au Yémen, qui s'est avérée, plus tard, être non pas pour contrer le coup d'État houthi, mais pour le consolider. Cela a conduit à un renversement de la légitimité d'Abd Rabbo Mansour Hadi lui-même, se transformant en une force d'occupation militaire concentrée dans les ports yéménites, les provinces du sud et l'île de Socotra, avec le soutien de factions séparatistes dans le sud du Yémen, telles que le Conseil de transition du Sud et les forces de la Ceinture de sécurité, cherchant à renverser l'armée nationale yéménite et le gouvernement légitime du Yémen. Cette soumission politique et militaire ne s'est pas limitée au Yémen. Elle a également soutenu le général à la retraite Khalifa Haftar avec de l'argent et des armes, déployant ses médias pour soutenir sa lutte contre le gouvernement d'Union nationale libyen dirigé par Fayez al-Sarraj, reconnu internationalement. Ce parcours putschiste des Émirats a été ouvertement allié avec les anciennes forces politiques et militaires, également connues sous le nom de « fouloul », qui se sont transformées en « ausoul » (racines), ou en exploitant certains réseaux liés au dirigeant expulsé du mouvement Fatah, Mohammed Dahlan, impliqués dans des assassinats et des attentats visant à déstabiliser les pays arabes qui aspirent à la démocratie et même avec certaines forces civiles libérales qui ont participé aux révolutions mais ont échoué à accéder au pouvoir par le biais d'élections face aux autres tendances. Quant à la Tunisie, les tentatives de préparer un coup d'État ont échoué, avec des signes précurseurs dans la création du Front de salut tunisien et la propagande en faveur de la fondation d'un mouvement de révolte similaire à celui de l'Égypte, visant à évincer le mouvement Ennahdha, de la scène politique avec le soutien de personnalités générales et de partis affiliés au régime de Zine El Abidine Ben Ali, financés et médiatisés contre lui. Les dirigeants émiratis et leurs médias n'ont pas hésité à s'attaquer aux forces de la résistance palestinienne, en tête Hamas, lançant des campagnes de diffamation encourageant un plus grand siège sur Gaza, ou justifiant cela et couvrant les crimes de l'occupation sioniste, tout en alimentant davantage la division entre le Hamas et le Fatah. Jusqu'à présent, les Émirats ont échoué de manière flagrante dans la réalisation de leur projet visant à émerger comme un modèle d'État puissant au Moyen-Orient, avec des initiatives diplomatiques, politiques et même militaires. En Tunisie, Ennahdha a compris ce qui se tramait contre son expérience, a partagé le pouvoir et a évité de se présenter à la présidence de la République tunisienne, en vue d'éviter la répétition du scénario égyptien. Ils ont également échoué à contrôler la prise de décision politique en Égypte et en Arabie saoudite, malgré les énormes ressources financières qu'ils ont mobilisées pour influencer les nouveaux centres de pouvoir et les intégrer. En Libye, Khalifa Haftar a échoué dans ses efforts pour entrer à Tripoli et remporter la bataille en cours entre lui et les forces de Sarraj, malgré le soutien militaire, financier et médiatique, des Émirats. Au Yémen, les rapports de force semblent pencher en faveur des Houthis après l'échec de la coalition arabe à réaliser des avancées militaires sur le terrain, avec des missiles et des drones houthis ciblant des installations militaires précises en Arabie saoudite et la prise de contrôle de positions militaires à Jizan et certaines zones frontalières. Ils ont également subi de graves revers dans leur siège de Qatar malgré tous les efforts des Émiratis et de leurs alliés pour inciter des politiciens éminents, des personnalités médiatiques, des acteurs économiques, des sociétés de publicité et des chercheurs de premier plan, ayant des liens avec les centres de décision dans les pays occidentaux, en particulier aux États-Unis, à attaquer le Qatar et l'accuser de lien avec le terrorisme et de son soutien. En essayant de bloquer économiquement la Turquie, en tant que sources majeures de soutien pour le printemps arabe, et en faisant face aux forces de la contre révolution. Les Émirats Arabes Unis ont toujours tissé des liens cachés visant à promouvoir un modèle militaire despotique, au détriment du développement et de l'amélioration de leurs relations, en contribuant davantage à la paix, au bien-être des peuples, plutôt que de soutenir des dictatures, voire même les sionistes. La politique des Émirats Arabes Unis, après ses échecs et compromis à travers le monde arabe et l'Asie, commence à se faire entendre au Sahel, ces dernières semaines, suscitant des inquiétudes sérieuses quant aux méthodes utilisées par le pays pour atteindre ses objectifs. Les actions antidémocratiques, la promotion de dictatures et la contribution à la discorde et aux conflits ethniques peuvent avoir des répercussions graves sur la stabilité régionale et les relations internationales. Il serait crucial pour ce pays de reconsidérer ses approches afin d'éviter des conséquences négatives à long terme.