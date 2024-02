Participation de la Libye et la Tunisie : 3e édition du Festival des bicyclettes illuminées La Rédaction by La Rédaction 24 février 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 18 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter L’Association Annaba Bike City a, récemment, annoncé la tenue de la 3e édition du Festival des Bicyclettes Illuminées à la fin du mois de juin de cette année. Sous le haut patronage du chef de l’Exécutif de la wilaya, M. Abdelkader Djellaoui, cette édition promet d’être encore plus spectaculaire que les précédentes. Selon les déclarations du responsable de l’Association, Bilel Guerfi, Annaba Bike City a reçu de nombreuses demandes de participation de la part de pays voisins, tels que la Libye et la Tunisie. Ce festival, qui a attiré l’attention des conseillers du ministre du Tourisme lors de leur récente visite à Annaba, est un événement bien connu dans de nombreuses villes étrangères telles que Strasbourg, Miami et Québec. Le concept de ce festival est simple, mais captivant : rassembler les citoyens avec leurs vélos ornés de lumière sur une grande place, avant le coucher du soleil, où diverses activités d’animation sont organisées. Une fois la nuit tombée, les participants parcourent un chemin illuminé dans une ambiance festive et collective. Cet événement revêt une grande importance pour la stimulation du tourisme local, contribuant ainsi à l’économie de la wilaya. En plus, il encourage un mode de vie actif tout en favorisant la santé et le bien-être, et en sensibilisant les gens aux enjeux environnementaux. Annaba de demain : transformée en ville du vélo En plus de l’organisation du Festival des Bicyclettes Illuminées, Annaba Bike City a prévu, pour cette année, une activité en lien avec sa vision pour l’horizon 2030 : la transformation d’Annaba en une véritable ville du vélo. Cette initiative, au cœur de la mission de l’Association, consistera en l’exposition de bicyclettes dans l’un des lieux emblématiques de la wilaya d’Annaba. Cette initiative de transformer Annaba en une véritable ville du vélo comprend également la création d’une piste cyclable de 150 km dans la wilaya, la mise en place de 15 start-ups et micro entreprises dans le domaine du vélo, l’organisation de 5 événements cyclistes internationaux, la création de 10 associations spécialisées dans le domaine du vélo, ainsi que la mise en service de 100 chariots à vélos touristiques. Retour sur les éditions précédentes du festival Les éditions précédentes du festival, organisées en 2022 et 2023, ont rencontré un succès notable, démontrant l’engagement continu de l’association envers ses objectifs. La première édition, qui s’est tenue à l’Avant-port, a attiré environ 1500 visiteurs. Elle a été animée par une dizaine d’associations locales, avec le soutien de nombreux bénévoles. La deuxième édition a vu, quant à elle, la participation de 4 associations cyclistes tunisiennes et a proposé une variété d’activités et de spectacles liés au vélo et à l’environnement. Chaque édition du Festival des Bicyclettes Illuminées marque une étape importante dans la réalisation de la vision d’Annaba Bike City pour l’avenir, tout en offrant une expérience inoubliable aux participants et en renforçant le lien communautaire autour de la passion du vélo. Par : I.Saker La Rédaction