Grande Mosquée d’Alger inaugurée : Tebboune veut promouvoir le « centrisme musulman » Par ania.b 25 février 2

Grande Mosquée d'Alger inaugurée : Tebboune veut promouvoir le « centrisme musulman » Par ania.b 25 février 2024 à 16:59 Ce dimanche, lors de l'inauguration officielle de la Grande Mosquée d'Alger, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné l'importance de ce lieu dans la promotion des valeurs de la wassatiya, le « centrisme musulman », et dans la lutte contre l'extrémisme et les pensées intégristes. En effet, il est important de faire la promotion de la tolérance et du dialogue interreligieux, et ce en soulignant l'importance de la Grande Mosquée dans la promotion du centrisme musulman, le Président Tebboune a mis en avant la nécessité de favoriser le dialogue interreligieux et la tolérance. Il a insisté sur le rôle de ce lieu de culte comme un espace de paix et de rassemblement pour tous les citoyens. En visitant la bibliothèque de la Grande Mosquée, le Président Tebboune a appelé à mettre en place un système clair pour l'exposition des livres et ouvrages. Il a également insisté sur l'enrichissement de cette bibliothèque avec des ouvrages de référence dans divers domaines scientifiques, en mettant en avant l'importance de la formation en économie, droit et finances islamiques. Développement du centre culturel de la Grande Mosquée Faisant une halte au centre culturel de la Grande Mosquée d'Alger, le Chef de l'État a encouragé la programmation de rencontres et de colloques en partenariat avec les institutions étatiques. L'objectif est d'exploiter au maximum les infrastructures et équipements modernes dont dispose la mosquée pour promouvoir la culture et le savoir. Pour conclure, dans un souci de soutien à la jeunesse, le Président Tebboune a souligné l'importance de l'éducation et de la formation professionnelle. Il a appelé à la mise en place de programmes éducatifs et culturels au sein de la Grande Mosquée d'Alger.