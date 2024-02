Discours de haine sur l’immigration et l’islam: Éric Zemmour condamné à une lourde amende Par rima.a 25 févri

Discours de haine sur l’immigration et l’islam: Éric Zemmour condamné à une lourde amende Par rima.a 25 février 2024 à 11:31 La justice française a une nouvelle fois condamné le polémiste et le candidat à la présidentielle 2022, Éric Zemmour, pour son discours de Haine à l’encontre de l’immigration et sur l’Islam, prononcé lors d’une réunion politique en 2019. Pour rappel, Éric Zemmour avait décrit le port du voile et de la Djellaba comme « des uniformes d’une armée d’occupation » et avait qualifié les immigrés de « colonisateurs ». Éric Zemmour condamné à 15 000 euros pour ses propos sur l’immigration en 2019 Le polémiste français a été condamné, jeudi dernier, en appel, pour ses propos sur l’immigration prononcé en 2019. La cour d’appel de Paris a prononcé une amende de 15 000 euros à l’encontre de Zemmour. Notamment, en raison de son discours qui dépasse « les limites admissibles de la liberté d’expression ». Dénonçant un discours de haine, le tribunal l’a reconnu coupable d’injures publiques en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race et la religion. La justice considère les propos d’Eric Zemmour comme des provocations à la haine raciale. La cour d’appel a estimé, jeudi, que les propos de Zemmour sont marqués par « l’outrance et le mépris et destinés à engendrer la peur ». Eric Zemmour avait appelé « expressivement au combat » et a exhorté à la haine, la discrimination et la violence » contre les musulmans. Zemmour déjà condamné et relaxé en 2019 Par ailleurs, l’homme politique de l’extrême droite, devra verser 1000 euros de dommage et intérêts et 2000 euros de frais de procédure au profit de quatre associations antiracistes. Pour mémoire, pour ces propos, le polémiste avait été à verser 10 000 euros d’amende par la première instance, en septembre 2019, par le tribunal correctionnel de Paris, mais il a été relaxé en appel un an plus tard. Le parquet Général et des associations antiracistes avaient formé un pouvoir devant la cour de cassation, qui, en février 2023, avait ordonné un nouveau procès à l’encontre du président de la Reconquête. Ses injures et ses propos polémiques sur l’immigration et l’Islam lui ont valu de nombreuses procédures judiciaires et condamnations.