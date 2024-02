L’aéroport d’Alger adopte des facilitations pour cette catégorie de voyageurs Par rima.a 26 février 2024 à 9:56 Le ministre des Finances, Laaziz Faid, en compagnie du ministre des Transports, Mohamed El Habib ahana, ont récemment effectué une visite d’inspection à l’aéroport d’Alger, Houari Boumediene. En marge de cette rencontre, le ministre des Finances a fait part des facilitations adoptées en faveur d’une certaine catégorie de voyageurs. Il s’agit des participants du 7ᵉ sommets des chefs d’État et de gouvernement du forum des pays exportateurs de gaz, prévu du 29 février au 2 mars à Alger. L’aéroport d’Alger adopte une batterie de nouvelles mesures La première raison de cette visite consiste à s’assurer qu’effectivement toutes les conditions sont réunies pour assurer un meilleur accueil des participants à cet événement. Dans ce sillage, une batterie de mesures a été adopté, au niveau de l’aéroport international d’Alger pour faciliter le voyage de ces participants. Par ailleurs, Faid a fait savoir que des couloirs verts ont été mis en place pour « les gens qui viendront dans le cadre de ce forum ». Notamment, pour faciliter les procédures douanières. Il explique, d’ailleurs, que l’aéroport représente la vitrine d’un pays, la raison pour laquelle, il veille « à ce que toutes les personnes qui visiteront l’Algérie dans le cadre de cet événement aient une belle image du pays ». Le ministre des Finances a indiqué que sa visite a permis de tracer des orientations pour faciliter les conditions de voyages « pour tous les citoyens qui rentrent en Algérie ou qui voyagent vers l’étranger ». Dans ce sillage, Laaziz Faid a expliqué que l’Algérie veut s’inscrire dans les normes internationales en matière des procédures douanières et du transport de bagages ». Et ce, de manière à permettre au voyageur de trouver toutes les facilitations dès son arrivée dans le pays, tout en respectant la réglementation sécuritaire et douanière. De son côté, le ministre des Transports a confirmé que l’aéroport d’Alger est prêt, à tous les niveaux, pour accueillir les participants de ce forum.