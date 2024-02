CADRE DE VIE A AIN BEIDA : Préserver notre patrimoine végétal ! La Rédaction by La Rédaction 21 février 2024in Oum El-Bouaghi, Régions A A 0 0 SHARES 4 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Cela devient vraiment inquiétant… Des arbres rasés, sciés et brûlés au su et au vu de tout le monde, alors que les lois de la République sont claires concernant la préservation de la végétation dans le milieu urbain et dans les agglomérations. La Conservation des forêts et la Municipalité doivent protéger ces arbres centenaires et arrêter, ainsi, ce massacre. Ces derniers jours, l’APC a lancé une opération d’élagage à travers les quatre boulevards d’Aïn Beïda. Seulement, des gens malintentionnés en profitent pour couper de très beaux arbres d’ornement en plein centre-ville qui se trouvent devant leurs locaux de commerce. «Des citoyens ont même versé de l’acide et des détergents sur de jeunes arbres pour les tuer», me confie un témoin que j’ai croisé devant le square du 1er Novembre 1954. Un vieux intervient en ajoutant qu’«Auparavant, la Conservation des forêts surveille et sanctionne les personnes qui agressent les arbres et les bosquets à l’intérieur du tissu urbain. Maintenant, l’indifférence totale des responsables du parc communal et des associations chargées de la protection de la verdure se fait sentir». Devant cette situation alarmante, faut-il redonner les mêmes prérogatives à la Conservation des forêts pour la prise en charge et la protection de ces arbres centenaires ou plutôt confier cette tâche aux APC! Aujourd’hui, en l’absence de campagnes de reboisement dans nos villes, elles seront, dans un futur proche, envahies par le sable venant de deux wilayas limitrophes, à savoir Tébessa et Kenchela. Un plan de protection contre la désertification est plus qu’impératif pour sauver nos forêts et nos bosquets de l’avancée implacable du désert qui gagne déjà du terrain. Par : Chaffai Chawki