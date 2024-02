«Annaba Khir BNess El Khir » d’aide aux cancéreux : L’association risque d’être jetée à la rue La Rédaction by La Rédaction 24 février 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 36 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Merakha Mohamed Wissem, jeune président de l’Association Annaba Khir B’Ness El Khir d’aide aux cancéreux, qui existe depuis 2010, risque de jeter l’éponge d’ici le 1er mars prochain. C’est l’ultimatum fixé par le propriétaire de la bâtisse occupée par l’Association de vider les lieux afin de récupérer son bien. Une association qui risque de disparaître et un certain nombre de cancéreux, venus parfois de contrées lointaines, risquent également de se retrouver dans la rue. Nul n’ignore le travail colossal effectué par une quinzaine de bénévoles, dont quatre médecins, qui assurent l’accompagnement médical des nombreux cancéreux qui affluent de plusieurs wilayas de l’Est du pays et parfois du Sud. Ladite association est dotée, depuis cinq ans, d’une structure d’accueil appelée «Toit de vie», d’une quarantaine de lits, scindée en trois pavillons (hommes, femmes et enfants) dans une villa R+3, sise à Oued Forcha. Une bâtisse en location qui coûtait à l’association annuellement près de 140 millions de centimes de loyers, ce qui est un lourd fardeau financier pour l’association. Le gîte et le couvert pour une moyenne de 25 personnes quotidiennement sont estimés à une prise en charge journalière de près de 7.000DA. «Nous avons pris en charge près de 7.000 cancéreux, depuis notre création, généralement de wilayas lointaines et de familles démunies. La population de malades ciblée par l’association sont les cancéreux pour une radiothérapie, une chimiothérapie ou les admis au service Hématologie de l’hôpital Dorban, ou encore les enfants cancéreux admis à la clinique Sainte Thérèse et leurs accompagnateurs parfois résidents essentiellement hors de la wilaya d’Annaba. L’association en question a, longtemps, contribué à l’orientation et à l’accompagnement psychologique du malade durant son traitement, en activant dans l’ombre depuis plus d’une décennie. Devant cette situation désolante, le président de l’association a rencontré, en marge de la 4e session ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya, le chef de l’Exécutif, Abdelkader Djellaoui. Sensible à ses préoccupations, le wali s’est engagé à lui rendre visite au siège de l’Association. Un sentiment de réjouissance a envahi le jeune président, Merakha Mohamed Wissem, considérant cette initiative comme une urgence. Par : A.Ighil La Rédaction La Rédaction