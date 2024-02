Session de formation professionnelle de février : Ouverture de 5.000 postes pédagogiques La Rédaction by La Ré

Session de formation professionnelle de février : Ouverture de 5.000 postes pédagogiques La Rédaction by La Rédaction 25 février 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 18 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le lancement de la session de formation professionnelle de février s’est tenu, hier, marqué par la signature de deux accords de collaboration avec l’Association Algérienne des Handicapés et l’Association de Wilaya pour la Promotion et l’Insertion des Jeunes. Ces partenariats visent à renforcer les liens entre le secteur de la Formation professionnelle et les jeunes, en sensibilisant sur l’importance de la formation et en favorisant l’inclusion sociale et l’accès à l’emploi pour tous. Il est à noter que le directeur de la Formation et de l’Insertion professionnelles, Abdelkader Zebbar, a supervisé, hier, en présence des autorités civiles, sécuritaires et militaires, ainsi que des représentants du secteur, le lancement de cette session depuis le Centre de formation professionnelle de Berrahal. L’événement a été marqué par la diffusion, en direct, du discours du ministre du secteur, diffusé simultanément dans toutes les wilayas du pays, soulignant l’importance cruciale du secteur dans le développement économique national. Selon les déclarations du secrétaire général de la wilaya, le secteur de la formation professionnelle s’aligne avec les projets structurants de la région, notamment dans les domaines des chemins de fer, avec des projets reliant Annaba à Oued Ziad et Tébessa à Annaba. Cette nouvelle session se distingue par l’ouverture de nouvelles spécialités en accord avec la dynamique économique locale, conformément aux directives du président de la République, qui offrira, ainsi, davantage d’opportunités d’emploi aux apprenants. À Annaba, le démarrage de cette session a été marqué par l’ouverture de plus de 5.000 postes pédagogiques dans diverses spécialités, dont 900 réservés aux bénéficiaires de l’allocation chômage, témoignant ainsi de l’engagement en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle dans la région. Par : Ikram Saker