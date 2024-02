Saïd Chengriha : La « souffrance » des Palestiniens et des Sahraouis est « similaire » Politique Par: Riyad H

Saïd Chengriha : La « souffrance » des Palestiniens et des Sahraouis est « similaire » Politique Par: Riyad Hamadi 26 Févr. 2024 à 16:44 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo L’Algérie continue de dénoncer la colonisation du Sahara occidental et de la Palestine. Cette fois, c’est le général d’armée, Saïd Chengriha, qui a fait le parallèle entre ces deux causes que défend l’Algérie. En visite à la 6ᵉ Région militaire à Tamanrasset, le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a fait le parallèle entre ce qui se passe en Palestine, particulièrement à Gaza où l’armée israélienne est accusée de génocide par de nombreux pays comme le Brésil et la Colombie, et la situation au Sahara occidental où le Maroc, allié d’Israël, occupe et pille des territoires qui ne lui appartiennent pas. « En effet, ce que subissent les peuples frères, aussi bien en Palestine qu’au Sahara Occidental, met en évidence les formes les plus odieuses d’abus commis contre les civils, en particulier contre les enfants, les femmes et les personnes âgées, sans aucune considération aux règles internationales les plus fondamentales des droits de l’Homme et du droit international humanitaire », a déclaré Saïd Chengriha dans une allocution devant les cadres de cette Région militaire. Saïd Chengriha compare ce que fait Israël en Palestine et le Maroc au Sahara occidental Le chef d’état-major de l’ANP enchaîne en établissant un parallèle entre le Maroc et Israël, deux colons qui ont scellé leur alliance en 2020, avec la signature des Accords d’Abraham sous l’égide de l’administration américaine de Donald Trump. Depuis la signature de l’accord de normalisation de leurs relations, le Maroc et Israël ont considérablement renforcé leur coopération, notamment dans le domaine militaire. Et depuis le déclenchement de la guerre à Gaza suite aux attaques du Hamas, le 7 octobre dernier, le Maroc évite de condamner les massacres commis par l’armée israélienne dans l’enclave palestinienne pour ne pas gêner son nouvel allié qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental et sur lequel il compte pour renforcer la colonisation des territoires sahraouis et de tenir tête à son voisin de l’Est, l’Algérie. Pour le chef d’état-major de l’ANP, la « souffrance » des Palestiniens et des Sahraouis est « similaire à bien des égards » en dépit de la distance qui sépare la Palestine du Sahara occidental, et ce, du « fait que les forces d’occupation s’évertuent dans les pratiques d’oppression, d’injustice et d’autoritarisme ». Les colonisateurs « cherchent par tous moyens à souiller et à oblitérer l’identité des peuples occupés et à piétiner leur dignité, employant une politique basée sur les arrestations arbitraires, le meurtre, la famine, le nettoyage ethnique, l’apartheid, et l’exploitation illégale de ses ressources, encouragée en cela par des standard à géométrie variable adoptés par les médias internationaux, pour justifier l’occupation par la désinformation, la diffusion d’images erronées spoliant la réalité des faits, faisant de l’agresseur une victime et criminalisent une résistance légitime », a développé le chef d’état-major de l’ANP. Saïd Chengriha ajoute que « quelles que soient les différences culturelles et géographiques », l’occupation reste au « cœur de l’injustice et des atteintes à la dignité humaine. » Il estime que la « poursuite de l’occupation dans ces pratiques odieuses constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales. »