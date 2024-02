Kaylia Nemour : son sacre sous la bannière de l’Algérie fait grincer des dents en France Sport Par: Rafik Tad

Kaylia Nemour : son sacre sous la bannière de l’Algérie fait grincer des dents en France Sport Par: Rafik Tadjer 26 Févr. 2024 à 08:46 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Les responsables de la gymnastique française doivent se mordre les doigts après la médaille d’or offerte à l’Algérie par Kaylia Nemour en coupe du monde de la discipline, samedi 24 février à Cottbus en Allemagne. La jeune gymnaste de 17 ans a été formée en France mais elle a fini par choisir de défendre les couleurs du pays de ses origines, l’Algérie, à la suite d’un conflit avec la Fédération française de gymnastique. La montée en puissance de la jeune athlète depuis plusieurs mois, ponctuée par une médaille d’or en coupe du monde, ne laisse guère de doute : Kaylia Nemour est bien partie pour monter sur le podium, voire sur la plus haute marche, lors des Jeux olympiques de Paris 2024 l’été prochain. Les médailles olympiques ne se ramassant pas à la pelle, la perte d’un tel espoir de médaille suscite de vifs regrets dans l’Hexagone où l’on estime que ce sont les couleurs de la France que la championne aurait dû défendre. Kaylia Nemour est en effet née en France et elle y a été formée au club d’Avoine-Beaumont. Beaucoup d’athlètes de haut niveau de différentes disciplines font le choix, du cœur ou par défaut, d’opter pour une autre nationalité sportive pour laquelle ils sont éligibles. Beaucoup de footballeurs notamment défendent ou ont défendu les couleurs de leurs pays d’origine. L’Algérie est l’un des plus grands bénéficiaires du changement de nationalité sportive facilité par la loi Bahamas de 2009. Le nombre grandissant de joueurs de qualité qui jouent pour d’autres nations a amené la Fédération française de football à envisager d’imposer des quotas de « vrais français » dans les centres de formation. Le scandale a éclaté en 2011 et le projet a fini par être abandonné. Du reste, la situation n’était pas inquiétante outre mesure puisque la France parvenait à garder les meilleurs athlètes. ???? L'Algérienne Kaylia Nemour, 17 ans, a remporté la médaille d'or au concours des barres asymétriques de l'étape de Cottbus en Allemagne, comptant pour le Mondial 2024 de gymnastique. — TSA Algérie TSAlgerie) February 24, 2024 Zinedine Zidane et Kylian Mbappe, pour ne citer que ces deux méga-stars, ont porté le maillot bleu et non celui de leurs pays d’origine respectifs, l’Algérie et le Cameroun ou l’Algérie puisque le second est de père camerounais et de mère algérienne. Ils ont de plus offert chacun une coupe du monde à la France. Ceux qui optent pour d’autres nations n’ont pas généralement ce niveau. Avec Kaylia Nemour, les choses sont nettement différentes. On parle de sacre mondial et d’une probable médaille d’or olympique. Ce n’est pas toutes les années que la France forme et perd un talent d’un tel niveau dans une discipline comme la gymnastique.