L’incroyable destin de Kaylia Nemour qui décroche l’or aux mondiaux de gymnastique Sport Par: Riyad Hamadi 25 Févr. 2024 à 12:22 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Kaylia Nemour a offert, samedi, à l’Algérie la première médaille d’or de son histoire en coupe du monde de gymnastique. Sans être une grande école dans la discipline, l’Algérie a pu monter sur la plus haute marche du podium mondial grâce à cette athlète formée en France, mais restée attachée au pays de ses origines. Ce samedi 24 février fera date dans l’histoire de la gymnastique, voire du sport algérien. Kaylia Nemour, 17 ans, a remporté la médaille d’or de l’épreuve des barres asymétriques de la coupe du monde de gymnastique qui se déroule à Cottbus (Allemagne). ???? L’Algérienne Kaylia Nemour, 17 ans, a remporté la médaille d’or au concours des barres asymétriques de l’étape de Cottbus en Allemagne, comptant pour le Mondial 2024 de gymnastique. — TSA Algérie February 24, 2024 L’Algérienne s’est imposée avec un score de 15.433 points devant des adversaires de nationalités habituées aux premières places mondiales. La Biélorusse Alena Tsitavets et la Belge Maellyse Brassart sont arrivées respectivement deuxième et troisième. L’Algérienne est engagée dans d’autres exercices et peut ajouter une autre médaille à son escarcelle avant la fin des épreuves. Immédiatement après son exploit, Kaylia a été félicitée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. « Nouvelle performance du talent algérien Kaylia Nemour en coupe du monde de gymnastique en Allemagne. Médaille d’or méritée. Nous continuerons à te soutenir et à t’encourager dans ton brillant parcours », a écrit Abdelmadjid Tebboune sur son compte X. تألقٌ متجددٌ لموهبة الجزائر كيليا نمور، في كأس العالم للجمباز بألمانيا. ذهبيةٌ مُستحقة وبجدارة.. سنبقى نُسانِدكِ وسندعمُكِ، في كل مشواركِ الباهر.. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid TebbouneFebruary 24, 2024 Ce n’est, en effet, pas la première fois que Kaylia Nemour porte haut les couleurs de l’Algérie sur la scène mondiale. En octobre dernier, elle a décroché la médaille d’argent, toujours aux barres asymétriques, aux championnats du monde d’Anvers (Belgique). En août, elle s’est naturellement imposée aux championnats d’Afrique. Kaylia Nemour, le destin en or d’une athlète franco-algérienne Le plus impressionnant, c’est qu’elle fait tout cela en quelques mois seulement sous les couleurs de l’Algérie. La jeune athlète n’a changé de nationalité sportive qu’en août dernier. Elle défendait jusque-là les couleurs de la France où elle est née et a été formée. Championne de France et médaillée d’or aux championnats méditerranéens juniors, elle était un grand espoir de la gymnastique française et avait dans le viseur les Jeux olympiques de 2024. Mais le destin a voulu que ce soit sous la bannière du pays de ses origines que Kaylia Nemour participera au rendez-vous planétaire de Paris. C’est une question de destin, car c’est une blessure qui a changé la trajectoire de sa carrière. À 14 ans, la fédération française l’a déclaré inapte pour la compétition après une opération des genoux en 2021. Soutenue par sa famille et son club d’Avoine-Beaumont Gymnastique, elle a fait plusieurs tentatives pour faire changer d’avis à la fédération française avant de demander à défendre les couleurs de l’autre pays pour lequel elle est éligible. La fédération française l’a bloquée pendant plusieurs mois et il a fallu une pétition des milieux sportifs et surtout l’éclatement d’un scandale sur des maltraitances de jeunes gymnastes en France pour que la situation se débloque. C’est la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui l’a autorisée à rejoindre l’Algérie. En Algérie, elle a été accueillie à bras ouverts. Son pays d’origine lui a permis de sauver sa carrière et le lui rend bien. Engagée dans les championnats d’Afrique 2023, elle est revenue d’Afrique du Sud avec la médaille d’or du concours individuel dames. L’Algérie s’est mise alors à rêver de podium mondial. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune émigrée n’a pas déçu. En attendant la consécration suprême l’été prochain à Paris. SUR LE MÊME SUJET : On l’appelle le « Zizou de la boxe » : un Algérien dans l’émission Koh Lanta