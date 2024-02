Ouverture des marchés Errahma : Des produits de qualité pour toutes les bourses ikram saker by ikram saker 27 février 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 9 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Comme prévu et dans le cadre des préparatifs du mois sacré de Ramadan, les marchés Errahma ont ouvert leurs portes, hier, dans la wilaya d’Annaba, marquant ainsi le début des activités visant à répondre aux besoins des consommateurs pendant cette période importante. Sous la supervision du directeur du Commerce, l’ouverture de ces marchés a été initiée depuis le marché de proximité Boukhadra3 à El Bouni. Cette initiative concerne au total 7 marchés répartis à travers les 6 daïras de la wilaya. Ces marchés sont stratégiquement situés, couvrant des zones-clés, telles que l’Avant-port, la route nationale n°44 à proximité du centre commercial El Maali, la daïra d’El Hadjar avec une implantation au niveau de la salle omnisports, ainsi que la daïra d’El Bouni à Boukhadra3. Un cinquième marché prendra place au cœur de la place centrale en face de la commune de Berrahal, tandis que d’autres seront installés aux emplacements des marchés hebdomadaires des daïras de Chetaibi et Ain Berda. L’objectif principal de ces marchés de proximité est d’assurer la disponibilité des produits alimentaires, tout en régulant les prix pour prévenir la spéculation, grâce à une offre compétitive. À cet égard, la direction du Commerce a mobilisé 170 opérateurs, parmi lesquels des producteurs, des grossistes importateurs, des établissements publics, et d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Cette diversité d’acteurs garantit une large gamme de produits, notamment les viandes rouge et blanche, les poissons, les légumes, les fruits, l’huile, ainsi que les denrées particulièrement prisées pendant le mois de Ramadhan. Cette initiative a été particulièrement bien accueillie par les consommateurs à faibles revenus, car elle permet une vente directe du producteur au consommateur, favorisant ainsi des prix plus abordables. Par ailleurs, dans le souci de garantir la qualité des produits, notamment de la semoule et de la farine, durant le mois sacré, des points de vente directs seront renforcés au niveau des communes d’Annaba, El Bouni et Berrahal. En outre, afin de garantir la conformité des pratiques commerciales et de prévenir toute fraude, la direction du Commerce, en collaboration avec la Chambre de commerce Seybouse, a organisé une journée de formation à l’intention des bouchers. Cette dernière vise à sensibiliser les professionnels, tant sur les aspects techniques que juridiques, afin de garantir la qualité des produits et la conformité aux normes légales, contribuant ainsi à lutter contre l’intermédiaire et à rapprocher davantage les producteurs des consommateurs, tout en préservant le pouvoir d’achat des citoyens. Par : S.Ikram