Salaire, primes, objectifs… ce qu’il faut savoir sur le contrat de Petkovic Par Zakaria S 3 mars 2024 à 13:44 Les détails du contrat du néo-sélectionneur national, Vladirmir Petkovic, ont fuité. On connait le salaire ou encore les primes et les objectifs du nouveau driver des Verts. La fédération algérienne de football tient le successeur de Djamel Belmadi. Comme tout le monde le sait, il s’agit de Vladimir Petkovic. L’annonce a été faite la fin de la semaine écoulée. C’est aujourd’hui que le technicien bosniaque de 60 ans va débarquer à Alger. Demain, il animera sa première conférence de presse, où il va s’exprimer devant les médias algériens. Les choses sérieuses vont débuter à partir du milieu du mois en cours, à l’occasion du tournoi amical FIFA qui se déroulera en Algérie. Il faut dire que l’ancien sélectionneur suisse fait l’unanimité. En effet, les supporters algériens misent beaucoup sur lui pour redresser la barre. Les détails du contrat du nouveau driver des Verts ont fuité. On connait son salaire, ou encore, les primes et les objectifs. Il s’agit d’un contrat d’objectif qui protège la FAF en cas d’échec du coach. Un salaire de 135.000 euros Si les négociations entre Walid Sadi et l’agent de Vladimir Petkovic ont duré longtemps, c’est évidemment à cause de l’aspect financier. Mais les deux parties sont parvenues à un accord. Il faut dire Petkovic a placé la barre très haut pour accepter l’offre de la FAF. C’est logique, étant donné qu’il percevait un salaire de 325.000 euros avec la Suisse et 280.000 euros à Bordeaux. Après de rudes négociations, le Bosniaque, qui dispose également des nationalités Croate et Suisse, a fait des concessions. En effet, il a accepté d’entrainer l’équipe d’Algérie pour un salaire de 135.000 euros, soit 75.000 euros de moins ce que percevait son prédécesseur, Djamel Belmadi. Primes et objectifs Concernant toujours l’aspect financier, le néo-sélectionneur national percevra une prime conséquente de 400.000 euros, s’il atteint l’objectif majeur qui lui a été assigné, à savoir la qualification pour la Coupe du Monde-2026. Ce qu’il faut le savoir aussi sur le contrat de Petkovic, c’est que c’est un contrat d’objectif d’une durée de deux ans. Le bail de l’ancien entraineur de la Lazio Rome est fractionné en deux. La première étape arrivera à terme le 31 décembre 2025, comme première étape, période qui verra la fin des qualifications de la Coupe du monde 2026. Si Petkovic parvient à qualifier l’équipe au Mondial, le contrat sera automatiquement prolongé jusqu’au 31 juillet 2026 avec les mêmes termes et conditions. Dans le cas contraire, le contrat sera résilié d’une manière unilatérale sans indemnisation aucune. Ainsi, l’instance fédérale a donc tout fait pour préserver ses intérêts et ceux de l’équipe nationale. 3 semaines à Alger Walid Sadi et l’agent de Vladimir Petkovic ont évoqué le volet résidence lors des négociations. À cet effet, le président de la FAF a exigé au nouveau sélectionneur national de venir s’installer dans notre pays. Les deux parties se sont donc mises d’accord pour que le coach vienne passer 3 semaines sur 4 chaque mois durant toute la période de son contrat. Sauf, dans le cas où il serait en mission en dehors du pays. Mieux, Sadi s’est entendu avec lui pour participer aux prochains ateliers pour la reconstruction du football national. Ce qui lui permet d’être plus impliqué dans la gestion du football local, de la DTN, et de son équipe. Ainsi, ce sera complètement le contraire de Djamel Belmadi. Ce dernier, n’a jamais résidé en Algérie depuis son arrivée en 2018. Il quittait le pays juste après la fin de chaque stage, pour rentrer chez lui au Qatar ou bien à son pays natal, la France. Aussi, Petkovic va rester proche de l’équipe d’Algérie A’, et ce, à travers sa présence continuelle dans les stades du pays. Ce sera la meilleure façon pour relancer la concurrence et pousser un maximum de joueurs locaux à rejoindre l’EN A.