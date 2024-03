Ses objectifs, problème de la langue, Belmadi, Adli… Petkovic lâche ses premiers mots Par Zakaria S 4 mars 20

Ses objectifs, problème de la langue, Belmadi, Adli… Petkovic lâche ses premiers mots Par Zakaria S 4 mars 2024 à 16:13 Comme prévu, le nouveau sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a animé une conférence de presse. Il s’est exprimé pour la première fois devant les médias algériens. Le nouveau driver des Verts s’est exprimé en italien, en présence d’une traductrice. Il commente sa nomination à la tête de l’équipe d’Algérie. « Les contacts avec le président de la FAF remontent à deux ou trois semaines. Je suis content d’entraineur une grande nation de football comme l’Algérie. C’est un nouveau sélectionneur ambitieux qui a à cœur de réussir avec l’équipe d’Algérie. « Je suis très confiant, et convaincu de réussir de grands résultats avec l’Algérie ». Dira-t-il, et d’ajouter : « J’ai l’habitude de travailler sous la pression. Dans le foot, ce n’est pas possible de travailler sans pression. La pression est tout à fait normale pour moi dans ce domaine ». Petkovic révèle ses objectifs avec l’équipe d’Algérie. « Je connais beaucoup de joueurs, j’ai suivi la CAN. C’est une chose de voir de loin et c’est une autre d’être en contact direct avec les joueurs […] Le premier objectif est de se qualifier à la CAN puis voir plus haut. Évidemment, il faut aussi se qualifier à la Coupe du Monde 2026 ». Il encense l’énorme travail accompli par son prédécesseur, Djamel Belmadi. « Je ne veux pas retourner sur le passé, tout ce que je peux vous dire, c’est qu’un énorme travail a été fait avant mon arrivée. Je ne suis ici que pour apporter ma touche. Cependant, il est important de repartir à zéro d’une manière positive ». La langue n’est pas un handicap pour le coach En plus de langue mère, le bosniaque, Vladimir Petkovic s’exprimer en italien. Certes, il comprend le français, mais il ne le maitrise pas. Selon lui, le problème de la langue ne constitue pas un handicap pour communiquer avec ses joueurs. « Je comprends très bien le français, et je peux l’utiliser pour discuter avec mes joueurs. Dans mon staff, il y aura des personnes qui maîtrisent plusieurs langues. Le football est un langage universel ». Dira-t-il. Petkovic s’exprime sur le cas Adli L’ancien sélectionneur suisse connait bien Yacine Adli, qu’il a eu sous sa coupe aux Girondins Bordeaux. Interrogé s’il a eu un contact avec le joueur pour changer sa nationalité sportive, le nouveau driver des Verts affirme que ce dossier n’est pas d’actualité pour le moment. « Adli est un joueur que je connais. C’est un joueur très intéressant, et on verra ce que ça donnera dans le futur. Pour le moment, on se concentre sur ce qu’on a ». A-t-il confié. Rappelons que le milieu de terrain de l’AC Milan n’a pas encore changé sa nationalité sportive, de la Française à l’Algérienne, bien qu’il ait été déjà approché par la FAF et Belmadi.