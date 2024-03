small font medium font large font Le moment ou jamais par Abdelkrim Zerzouri La solidarité avec le peuple pa

small font medium font large font Le moment ou jamais par Abdelkrim Zerzouri La solidarité avec le peuple palestinien s'exprime de différentes manières, par les Etats, les associations internationales, les populations à travers le monde et, parfois, de manière individuelle. De nombreux Etats manifestent leur soutien aux populations palestiniennes qui subissent les affres des attaques meurtrières de l'armée de l'entité sioniste à travers des actions politiques et diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et durable, ainsi que les envois d'aides alimentaires qu'on laisse passer au compte-gouttes par le passage de Rafah. Est-ce suffisant ? Pas tant que le peuple palestinien continue à subir les agressions meurtrières de l'entité sioniste. Et l'histoire retiendra qu'en ces moments de grande peine, certains Etats arabes et musulmans n'ont rien changé dans leur relation avec Israël, persistant dans ce qu'on appelle la normalisation de leurs relations diplomatiques comme si de rien n'était. Alors que ces Etats peuvent frapper un grand coup contre le gouvernement Netanyahu pour le forcer à stopper sa machine de guerre contre les civils isolés, en remettant en cause la normalisation de leurs relations diplomatiques avec Israël. Ces Etats, à eux seuls, peuvent exercer une pression suffisante pour mettre dans l'embarras le gouvernement Netanyahu en l'affaiblissant politiquement sur le plan interne. Sans compter tout le réconfort moral qu'ils peuvent apporter aux Palestiniens. Certes, on manifeste sa solidarité avec le peuple palestinien à travers l'envoi d'aides alimentaires aux populations, mais il y a mieux et plus important à faire, remettre en cause ou suspendre carrément leur engagement dans la voie de la normalisation de leurs relations diplomatiques avec Israël. N'est-il pas désolant de voir que de lointains pays d'Amérique latine adoptent des positions tranchées pour condamner les graves violations par Israël des droits humains les plus élémentaires, allant jusqu'à suspendre leur coopération militaire et économique avec l'entité sioniste pour se faire entendre, et que d'autres cousins se confinent dans un silence gênant ? Les Organisations non gouvernementales (ONG) et les associations n'arrêtent pas d'exercer leur pression sur Israël, dénonçant ses crimes et exigeant un cessez-le-feu immédiat à Ghaza. Mieux encore, les populations à travers de nombreux pays, y compris en Occident où les gouvernements apportent leur soutien aux Israéliens, ont lancé depuis trois mois des campagnes de boycottage des produits made in Israël. Des campagnes qui vont porter un sérieux coup à l'économie israélienne, en obligeant les commerçants à ne plus s'approvisionner en produits israéliens, au risque de perdre gros dans le cas contraire. Certaines surfaces commerciales, déjà dans l'embarras avec des produits périssables sur les bras, n'ont pas trouvé mieux que de camoufler les étiquettes made in Israël et apposer sur les produits en question de nouvelles étiquettes portant une origine différente. Dans certains pays limitrophes, les populations ont organisé des blocages sur les routes des chargements de transport en direction d'Israël. Alors que les Houthis ont tout simplement perturbé le trafic maritime dans la mer Rouge, en acceptant de payer de leurs vies pour soutenir la cause palestinienne. C'est le moment (ou jamais) de faire quelque chose pour soutenir la Palestine meurtrie.