Consommation Du Pain Pendant Le Mois De Ramadhan : 100 Millions De Baguettes Jetées À La Poubelle ! EDIT

Consommation Du Pain Pendant Le Mois De Ramadhan : 100 Millions De Baguettes Jetées À La Poubelle ! EDITEUR - 5 MARS 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) C’est un chiffre absolument titanesque que le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a révélé à l’occasion du lancement de la campagne de lutte contre le gaspillage, phénomène structurel qui prend une dimension encore plus spectaculaire durant le mois de ramadhan, le nombre de baguettes de pain jetées. 100 millions ! C’est le nombre de baguettes de pains jetées dans les poubelles pendant le mois sacré. On ne sait pas comment le ministre a pu obtenir ce chiffre, mais il est vraisemblable, au vu des « montagnes » de pains qui se dressent sous les yeux des citoyens, aux endroits où sont entreposées les poubelles des quartiers. Au carrefour-city de Bab-Ezzouar, Zitouni a mis en exergue le gaspillage du pain, appelant les citoyens à « un effort de tempérance, de sobriété et de civisme », afin de limiter la casse. Il considère ce fléau comme « étranger à notre société », soulignant le fait que l’État continue de subventionner cette denrée alimentaire qui revient beaucoup plus chère que ce que paye le citoyen au boulanger ou au marchand du coin. « La lutte contre le gaspillage est une action civique, qui est d’abord de la responsabilité des citoyens avant d’être celle de l’État ou de la presse », juge le ministre, qui appelle les Algériens à « éviter le gaspillage, en pensant à la population palestinienne de Ghaza, qui connait déjà le spectre de la famine. » À un peu plus d’une semaine, le membre du Gouvernement revient aussi sur l’état du marché, pour affirmer mordicus que « tous les produits de large consommation sont disponibles en quantité, le seul défi reste celui d’une bonne distribution et avec des prix raisonnables, pour protéger le pouvoir d’achat du citoyen tous les jours et pas seulement pendant le mois de Ramadhan. La disponibilité du produit découle de la volonté du président de la République, qui a toujours le souci permanent de la dignité et de la tranquillité du citoyen », abonde encore le ministre. Quant à la régulation du marché, pour assurer la bonne répartition des produits sur l’ensemble du territoire national, cela reste un casse-tête insoluble pour le gouvernement. Néanmoins, 7.000 agents de contrôle seront « mobilisés pendant le mois sacré, pour veiller au grain et sévir contre tous les dépassements constatés », conclut le ministre, qui en appelle de nouveau au citoyen pour signaler « tout dépassement constaté, notamment sur les prix des produits subventionnés, notamment la viande importée. » En apparence, le dispositif spécial Ramadhan sur lequel travaille le gouvernement depuis des mois, notamment lors des Conseils des ministres, est parfait sur le papier. Reste désormais à voir comment évolueront les choses sur le terrain, ce qui dépend de la volonté des commerçants de jouer ou non le jeu. H. Khellifi