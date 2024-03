Selon le Caire : Israël et le Hamas ont trouvé un accord sur un cessez-le-feu et l’échange des otages 2 mars 2024 22:38 Publié par admin DIA-02 mars 2024: Le Hamas et Israël sont parvenus à un accord sur la durée d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et sur les paramètres de l’échange des otages israéliens contre des Palestiniens emprisonnés par Israël. C’est ce qu’a rapporté la chaîne Al Hadath. Selon une source de sécurité égyptienne, « les parties au conflit ont conclu un accord sur la durée du cessez-le-feu et sur les modalités de libération des otages [israéliens] et des prisonniers palestiniens ». Cette source a ajouté aussi que « pour finaliser l’accord, il reste à convenir du retrait des troupes israéliennes du nord de la bande de Gaza et du retour des habitants dans ces zones ». Récemment, des médias ont rapporté que des représentants du Hamas et d’Israël seront en Égypte le 3 mars prochain pour poursuivre les pourparlers multilatéraux en vue de parvenir à un cessez-le-feu et de définir les paramètres d’un accord d’échange d’otages contre des prisonniers palestiniens. Il convient de rappeler aussi que Paris a accueilli les 23 et 24 février, le deuxième cycle de négociations multilatérales visant à résoudre la situation dans la bande de Gaza. Selon le portail Axios, les autorités égyptiennes, qataries et américaines ont présenté à la partie israélienne un nouveau projet d’accord plus détaillé sur la libération des otages détenus par le Hamas. Selon le plan proposé, le Hamas devrait libérer une quarantaine d’otages en échange d’un cessez-le-feu de six semaines et de la libération de centaines de prisonniers palestiniens.