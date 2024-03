Hadj 2024 – Algérie : L’ONPO fait une annonce importante pour les futurs pèlerins Par Amina Aouadi 3 mars 20

Hadj 2024 – Algérie : L’ONPO fait une annonce importante pour les futurs pèlerins Par Amina Aouadi 3 mars 2024 à 20:38 HADJ 2024 – L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a publié une annonce importante sur sa page Facebook ce dimanche 3 mars à l’intention des citoyens concernés par le pèlerinage de cette année. Dans cette annonce, l’ONPO invite les citoyens qui ont obtenu le “ certificat de succès pour l’accomplissement des rites du pèlerinage pour l’année 1445 de l’hégire/2024”, le “livret de santé” et le “certificat de qualification sanitaire pour accomplir le rite du Hadj” à se rendre à la succursale de la Banque d’Algérie dans chaque wilaya pour payer les frais du pèlerinage, estimés à 840 000,00 DA, y compris le billet d’avion, avant le 20 mars 2024. L’annonce précise également que ces citoyens doivent être accompagnés de leur : Passeport biométrique dont la validité est d’au moins 06 mois à compter du 14 juin 2024 Certificat de succès délivré par les services de la commune pour l’accomplissement des rites du pèlerinage pour l’année 1445 de l’hégire/2024 Certificat de qualification sanitaire délivré par la commission médicale de wilaya Et ce, pour obtenir un reçu de paiement pour les services du pèlerinage estimés à 670.000,00 DA et le billet d’avion estimé à 170.000,00 DA. 🟢 A LIRE AUSSI : Le Hadj coûtera plus cher en 2024 : le ministère dévoile le nouveau prix L’Office national du pèlerinage et de la omra a également indiqué qu’il annoncera ultérieurement les