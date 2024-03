12e réunion du Comité exécutif des organismes africains de lutte contre la corruption: Salima Mesrati : «L’Alg

12e réunion du Comité exécutif des organismes africains de lutte contre la corruption: Salima Mesrati : «L’Algérie déterminée à lutter contre le fléau de la corruption» ACTUALITÉSUNE 5 mars 2024 PartagerFacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin «L’Algérie est déterminée à lutter contre la corruption et à exploiter tous les canaux y afférents pour y parvenir». C’est la déclaration faite hier par Mme Salima Mesrati, présidente de la Haute Autorité pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, à l’ouverture des travaux de la 12e réunion du Comité exécutif de l’Association des organismes africains de lutte contre la corruption à l’Hôtel El Aurassi. Par Par Lynda Naili Dans son discours d’ouverture à l’occasion de la 12e réunion du Comité exécutif de l’Association des organismes africains de lutte contre la corruption, organisée par la Haute Autorité pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, Salima Mesrati, présidente de ladite Autorité, faisant part de sa conviction que «les résultats de cette réunion constitueront un ajout essentiel à la consolidation et au renforcement des efforts mutuels entre les institutions anti-corruption des pays africains», a déclaré que cette session «témoigne de la détermination de l’Algérie à faire face au phénomène de la corruption en exploitant les différents canaux et mécanismes établis à cet égard afin de venir à bout de ce fléau». Ce qui, a-t-elle dit, «nécessite à la base d’encourager la coordination et la coopération régionales et internationales». C’est pourquoi, a-t-elle souligné, «nous sommes tous disposés et déterminés à jouer les rôles qui nous sont assignés, à renforcer les capacités institutionnelles et pratiques de l’Association et à développer le leadership dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, ainsi que la promotion de la recherche et des études scientifiques pour lutter contre la corruption en Afrique, dans la mesure où ils représentent des objectifs stratégiques». Dans ce contexte, rappelant à son auditoire que «la première stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption a été lancée le 15 juillet 2023 sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune», Mme Mesrati a indiqué qu’elle «constitue une ligne directrice et un pilier pour l’élaboration de plans sectoriels et de programmes d’actions, selon des indicateurs mesurables pour la période 2023 et 2027». De ce fait, évoquant les missions de son institution, elle a indiqué qu’outre ses principales missions, elle «assure, en parallèle, l’élaboration de plans sectoriels visant à mettre en œuvre cette stratégie», et ce, a-t-elle souligné, «dans la perspective de réalisation des objectifs de développement durable» de l’ONU. Enchaînant sur ce sujet, Mme Mesrati a également fait part de l’introduction, au sein de son institution, de mécanismes en vue d’activer et de renforcer la transparence et de prévenir et de combattre la corruption. A ce propos, elle a notamment cité l’indice d’efficacité (Nazaha) et le Réseau algérien de transparence (Narakum) dont l’objectif est de suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale et d’encourager la participation de la société civile et des médias dans la prévention et à la lutte contre la corruption. Pour rappel, organisée par la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption durant deux jours, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des «activités internationales de la Haute Autorité visant à renforcer la coordination et à intensifier la coopération entre les pays africains en matière de lutte contre la corruption, dans le cadre de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et de la Convention des Nations unies contre la corruption». En outre, cette réunion s’inscrit dans le cadre des «efforts consentis par l’Algérie en matière de prévention et de lutte contre la corruption aux niveaux national et international, et intervient suite à l’adhésion de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption à l’AAACA, en tant que membre du Comité exécutif de l’association, représentant la région d’Afrique du Nord». Ce Comité exécutif africain, présidé par l’Egypte, est composé de l’Algérie en tant que membre et des représentants des Républiques du Mali, du Cameroun, de la Tanzanie, du Congo, de la Sierra Leone et du Zimbabwe. Des membres du Conseil de la Haute Autorité, ainsi que des membres du Comité national de suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, des inspecteurs généraux des secteurs ministériels et des représentants des organes de contrôle et consultatifs y ont également pris part. L.N.