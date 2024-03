Yacine Adli dit non à l’Algérie Par Zakaria S 6 mars 2024 à 16:20 Entre l’Algérie et la France, Yacine Adli a officiellement tranché. Il vise l’équipe de France, en le déclarant ouvertement dans une conférence de presse. Lors du début de l’année écoulée, la fédération algérienne de football avait réalisé un grand coup, en convainquant plusieurs joueurs binationaux d’opter pour l’Algérie. On cite notamment Badreddine Bouanani, Houssem Aouar ou encore Farès Chaïbi et Rayane Ait-Nouri. En fin d’année, les Yacer Larouci et Amine Gouiri leur ont emboité le pas. Mais contrairement aux joueurs qu’on vient citer, Yacine Adli n’a pas encore changé sa nationalité sportive. Il y a quelques jours, le journal l’Équipe a fait une révélation de taille concernant l’avenir du joueur. Il a rapporté que le milieu de terrain de l’AC Milan vise l’équipe de France. Il s’est avéré que l’information est juste. « L’équipe de France est un objectif » En effet, il a déclaré ouvertement son désir de représenter les Bleus sur le niveau international. « En tant que joueur, je veux jouer au plus haut niveau, c’est bien sûr un objectif de jouer avec la France. J’expliquerai plus tard pourquoi, mais ce n’est pas le moment ». A-t-il confirmé en conférence de presse ce mercredi, à la veille du huitième de finale aller de son club en Ligue Europa, contre le Slavia Prague (ce jeudi à 21h). Ainsi, il a mis fin à toute spéculation sur son avenir international. Rappelons que la fédération algérienne de football et l’ancien sélectionneur national Djamel Belmadi avaient officiellement contacté le joueur il y a quelques mois. Mais ce dernier avait demandé un temps de réflexion. Désormais, son choix est clair, net et précis. Né le 29 juillet 2000 en France, Yacine Adli a été formé au Paris Saint-Germain. Après un passage par les Girondins de Bordeaux, il évolue à l’AC Milan depuis 2022, une équipe avec laquelle il monte en puissance.