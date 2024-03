« Le stade 5 juillet me fait rappeler le San Siro de Milan », Vladimir Petkovic Par Zakaria S 5 mars 2024 à 1

« Le stade 5 juillet me fait rappeler le San Siro de Milan », Vladimir Petkovic Par Zakaria S 5 mars 2024 à 12:24 Le nouveau sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a été fasciné par le stade 5 juillet d’Alger. Il n’a pas hésité à la comparer à Giuseppe Miazza de San Siro, à Milan, en Italie. Comme tout le monde le sait, Vladimir Petkovic a animé sa première conférence de presse hier après-midi. Après avoir évoqué plusieurs sujets, il n’a pas caché d’exprimer sa grande admiration au stade 5 juillet. En effet, le nouveau driver des Verts a été fasciné par l’architecture du premier stade bâti en Algérie après l’indépendance. Il a surpris les présents, en le comparant au fameux stade de San Siro (Giuseppe Miazza), à Milan, en Italie. « Avant de vous rejoindre ici, j’ai eu la chance de passer par le stade 5 juillet (son trajet de Dely Brahim à Baraki, ndlr). J’ai été fasciné par son architecture, en étant fermé des trois côtés et ouvert sur le quatrième. J’espère avoir la chance de le visiter de l’intérieur, notamment ses infrastructures. Je ne vous cache pas que son architecture me fait rappeler le stade de Milan, San Siro ». Dira-t-il. Comment a passé Petkovic sa 1ʳᵉ journée à Alger ? La journée de M. Vladimir Petkovic à Alger a été bien remplie. Après avoir signé son contrat, il s’est rendu au stade Nelson Mandela de Baraki pour animer sa première conférence de presse. Un grand nombre de représentants des médias étaient présents pour écouter ses premiers mots sur l’équipe nationale.