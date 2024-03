Stop au gaspillage ! par Abdelkrim Zerzouri La campagne de sensibilisation contre le gaspillage est revenue 5cette semaine presque une année après une précédente édition, coïncidant avec l'approche du mois de Ramadhan. Si en mars 2023, c'est le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables qui a lancé la campagne en question, en mars 2024, c'est le ministère du Commerce qui s'est occupé de cette mission, visant principalement à sensibiliser à l'importance de lutter contre toute forme de gaspillage et à la consommation rationnelle notamment à l'approche du mois de Ramadhan. L'Environnement, le Commerce, l'Agriculture, l'Energie (le gaspillage de l'énergie électrique durant le Ramadhan n'est pas en reste) tous les secteurs sont concernés par pareille campagne, ainsi que le premier concerné autour duquel s'articule la campagne, en l'occurrence le citoyen, mais le plus important aurait été de procéder à une évaluation de l'impact sur les habitudes et les pratiques de ce citoyen, entre deux campagnes. En l'absence de données et d'analyses des comportements, on peut mesurer les effets en jetant un œil sur les déchets ménagers, qui enregistrent une nette augmentation durant le mois de Ramadhan. Un coup d'épée dans l'eau ? La moindre action dans ce contexte est la bienvenue. Au-delà d'une efficacité à chercher à travers ces campagnes, c'est toujours utile de rappeler les bienfaits de la lutte contre le gaspillage, sur les plans de l'environnement, de l'économie et même du pouvoir d'achat du citoyen, qui se soucie beaucoup de cet aspect, allant revendiquer son soutien par le gouvernement, sans marquer une pause et participer, lui-même, à la protection de son pouvoir d'achat en évitant d'acheter des produits qui finissent le lendemain dans les poubelles. Dans ce sens, le ministre du Commerce a, pour sa part, souligné l'importance du rôle du conditionnement dans la lutte contre le gaspillage afin de permettre au citoyen d'acheter la quantité qui correspond à ses besoins. Et, il n'y a pas que les baguettes de pain qui sont concernées par le gaspillage, dont on donne des statistiques à la baguette près, il y en a de toutes les qualités, presque tout ce qui est nourriture fait partie des déchets et du gaspillage. Le citoyen est au cœur de cette campagne, bien sûr, et on a décidé, cette année, de lancer une action de solidarité avec la participation de la société civile, des autres secteurs ministériels et de tous les acteurs pour lutter contre le phénomène du gaspillage qui impacte divers domaines, dans le but d'inculquer la culture de la consommation rationnelle. Une autre culture fait défaut, celle de la collecte auprès des ménages des dons de nourriture «en surplus» afin de les distribuer aux nécessiteux, pas seulement durant le Ramadhan mais tout au long de l'année. L'ONU, qui a instauré le 29 septembre comme «Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture», relève que la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui constitue un défi planétaire, est un levier d'action contre le changement climatique et pour le pouvoir d'achat.