Associations et groupes cyclistes récréatifs d’Annaba : Entre défis et projets d’avenir ikram saker by ikram s

Associations et groupes cyclistes récréatifs d'Annaba : Entre défis et projets d'avenir ikram saker by ikram saker 6 mars 2024in Annaba À Annaba, la Perle de l'Est, le cyclisme récréatif prend une importance croissante. Au cœur de cette dynamique, des associations et des groupes de passionnés de vélos s'engagent à promouvoir cette pratique écologique et saine, chacune apportant sa propre contribution unique à la communauté cycliste. Dans ce cadre, nous avons rencontré trois responsables d'associations et de groupes de vélos, au siège même de l'une d'entre elles. Ensemble, nous avons exploré l'état actuel du cyclisme à Annaba, les défis à relever et les projets futurs qui façonneront le paysage cycliste de la ville. Bienvenue dans cette interview captivante, où nous plongeons dans l'univers vibrant de la bicyclette à Annaba «La Coquette». Dernièrement, la ville d’Annaba a connu l’émergence de plusieurs associations et groupes de vélos de tous types et ayant plusieurs objectifs. Mais, en fin de compte, un seul objectif les unis, c’est promouvoir la culture de vélos dans la ville. Il est important de souligner que plusieurs caractéristiques font de la ville du Jujube, une ville propice à la pratique du vélo. Avec son relief plat et son réseau routier, souvent congestionné, le cyclisme contribue à alléger la circulation et offre une alternative de déplacement efficace. En plus, la proximité entre les différentes communes facilite la mobilité des habitants. Ce qui renforce encore davantage le besoin de pistes cyclables sécurisées. Faire du cyclisme, un mode de vie, est au cœur de la mission de l’Association Annaba Bike City, fondée par Guerfi Bilel à la fin de l’année 2019. Cette association, qui compte désormais plus de 50 membres, a donné naissance à plusieurs sous-associations actives dans divers domaines environnementaux et culturels, mettant particulièrement l’accent sur l’utilisation du vélo au sein de la ville d’Annaba. Parmi ces sous-associations, le «Groupe Vélo pour Tous» se distingue par ses activités variées, telles que l’organisation de sorties ouvertes à tous, des cours de conduite automobile pour adultes, ainsi que des cours d’entretien et de réparation de vélos. Le «Groupe Bike to Work 23» s’engage à soutenir et encourager les navetteurs à utiliser le vélo et les vélos électriques. Leurs actions comprennent des campagnes de sensibilisation au partage de la route, la promotion des conditions de sécurité routière et la mise en place de programmes d’aménagement d’espaces de stationnement pour vélos dans les lieux de travail. Le «Groupe d’Ingénieurs» se concentre sur la proposition de plans de pistes cyclables protégées, d’aménagements urbains pour les vélos et vélos électriques, ainsi que sur l’organisation de journées d’études et d’ateliers en collaboration avec les partenaires du projet. Un autre groupe au sein de l’association se consacre spécifiquement à organiser des activités cyclistes pour les enfants, y compris des cours d’animation, la conception de jeux récréatifs sur le vélo et l’organisation de concours visant à promouvoir une pratique sécurisée et ludique du cyclisme. Dans le même sillage, un groupe d’étudiants s’efforce de diffuser la culture du transport à vélo dans les facultés, de promouvoir l’installation de parcs à vélos dans les collèges et de sensibiliser à l’usage du vélo dans les résidences universitaires. Promouvoir le tourisme de montagne avec des vélos électriques ! Promouvoir le tourisme de montagne à travers l’utilisation de vélos électriques est l’objectif ambitieux d’un groupe de jeunes, créé récemment, le 15 octobre 2023, mais animé par de grandes aspirations pour l’avenir. Ce groupe, baptisé «We Bike Annaba», entend fusionner le sport et le tourisme dans une expérience unique. L’idée a germé, lorsqu’un des responsables se promenait dans les montagnes de Séraïdi, réalisant le potentiel inexploité du sport montagneux dans la région. Séraïdi, en tant que zone touristique d’excellence, offre un cadre idéal pour cette initiative novatrice. Une autre perspective envisagée par le groupe est d’étendre ses activités à d’autres montagnes à travers les différentes wilayas du pays, conscient que l’Algérie regorge de montagnes magnifiques qui méritent d’être découvertes. L’enthousiasme de la population pour cette initiative est palpable, en grande partie grâce aux sorties guidées et sécurisées organisées par le groupe, encadrées par des entraîneurs expérimentés et des guides touristiques. Une aventure caritative est prévue ce samedi, visant à collecter des frais de participation sous forme de dons de 10 kg de denrées alimentaires pour les familles dans le besoin, en vue du mois sacré de Ramadhan. Cette démarche souligne l’engagement du groupe envers la communauté et son désir de contribuer positivement à la société. Exploration transfrontalière à vélo : De l’Algérie à la Tunisie ! Le groupe de cyclistes “Bike Friends 23”, fondé en 2019, est en constante expansion. Leur concept est de parcourir de longues distances à vélo à travers la ville d’Annaba, ainsi que les wilayas de l’Algérie, jusqu’aux villes de Tunisie, telles que Tbarka, Bizerte, Tunis capitale, El Mersa, Baja, Djendouba et Ain Drahem. La création de ce groupe a été motivée par le tourisme, offrant ainsi l’opportunité de découvrir, non seulement la ville d’Annaba, mais également d’autres destinations à travers le pays en utilisant le vélo, tout en proposant une activité récréative. Chaque vendredi, le groupe organise des sorties qui attirent un grand nombre de participants. Selon le responsable du groupe, la communauté annabie a accueilli, favorablement, cette initiative de cyclisme. En comparaison avec les cinq années précédentes, le nombre de personnes utilisant les vélos pour se déplacer a considérablement augmenté, témoignant ainsi de l’engouement croissant pour cette pratique dans la région. Un nouveau projet de loi ? Un nouveau projet de loi sur les bicyclettes et vélos électriques est en cours d’élaboration, selon Bilel Guerfi, le responsable de l’association Annaba Bike City. Ce projet de loi, présenté à l’Assemblée Populaire Nationale, comporte 10 volets qui abordent des aspects cruciaux, tels que la sécurité routière, la classification des vélos, la classification des routes, ainsi que d’autres points essentiels. Cette proposition a été développée en collaboration avec plusieurs experts spécialisés dans différents domaines, et a été déposée à l’Assemblée Populaire Nationale dans le but d’actualiser la législation actuelle, qui date de 1974 et ne reflète plus les avancées récentes dans le domaine du cyclisme. Priorité à l’aménagement de pistes cyclables et de stations de vélos : Une nécessité” Selon les déclarations des associations Annaba Bike City et Bike to Work, un réel engagement de la part des autorités locales est indispensable pour promouvoir le cyclisme urbain. Cela implique l’allocation d’un budget adéquat, la tenue de délibérations et de journées d’étude avec des experts pour obtenir des résultats positifs. Cependant, il est essentiel que ce budget soit également utilisé pour la création de pistes cyclables dotées de stations de vélo. Ces associations ont souligné le fait que la wilaya d’Annaba accuse un retard en termes d’infrastructures cyclables par rapport à d’autres régions. Elles appellent, donc, les autorités locales à mettre en place des pistes cyclables répondant aux normes internationales, tant en termes de distance que de signalisation, afin de garantir la sécurité et le confort des cyclistes. Projet de pistes cyclables dans la rue Safsaf et le Bld d’Afrique Selon les déclarations de Bilel Guerfi, il est essentiel de mettre en place des pistes cyclables adaptées à la circulation quotidienne, ainsi que d’autres pistes dédiées au divertissement, notamment dans les parcs et aux abords des jardins publics. Actuellement, un projet de création de pistes cyclables le long de la rue d’Errym, en parallèle à la route nationale 44, est en cours de réalisation. De même, des discussions sont en cours avec des bureaux d’études pour la conception de pistes cyclables le long des boulevards d’Afrique et de la rue Safsaf. Ces projets répondent aux promesses des autorités locales et visent à créer des pistes cyclables isolées, offrant ainsi une alternative sécurisée pour les cyclistes dans la ville. Par : Ikram Saker