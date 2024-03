Fromage : Rachid Ibersiene annonce une « première mondiale » en Algérie (Vidéo) Économie Par: Ali Idir 05 Mar

Fromage : Rachid Ibersiene annonce une « première mondiale » en Algérie (Vidéo) Économie Par: Ali Idir 05 Mars 2024 à 19:16 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo La fromagerie FAFI d’Aghribs (Tizi-Ouzou) continue d’innover. Ses équipes travaillent sur de nouvelles techniques de maturation inédites, révèle à TSA ce mardi 05 mars son gérant et fondateur Rachid Ibersiene. Ce passionné a quitté la Suisse pour lancer une petite fabrique de fromages helvétiques en Algérie. Au bout d’une quinzaine d’années, il ne compte plus les succès. Ses fromages sont très demandés par une clientèle faite de connaisseurs, d’ambassades de pays étrangers, d’établissements hôteliers classés… Pour une qualité toujours meilleure, l’artisan fromager et son équipe n’arrêtent pas d’introduire de nouvelles techniques. Actuellement, ils sont en train de mettre en place une « cave à structure ortho-moléculaire ». C’est le fruit de cinq ans de recherches sur des problématiques de « transfert d’immunité incompressible », explique Rachid Ibersiene en exclusivité dans un entretien vidéo à TSA, ce mercredi. « C’est la première cave où on fait de la maturation du fromage avec ces techniques », indique le fromager. « Cela veut dire qu’on va maturer nos fromages dans des endroits où il n’y a ni interférence magnétique, ni bruit », explique Rachid Ibersiene. L’équipe s’est inspirée des travaux de chercheurs de renommée mondiale, dont un chercheur japonais « qui travaille sur des micro-organismes pour obtenir une maturation du fromage dans des conditions optimales », ajoute-t-il. L’artisan fromager algérien Rachid Ibersiene annonce une « première mondiale » « Au lieu d’avoir des appareils mécaniques, on utilise des micro-organismes », clarifie encore Rachid Ibersiene, ajoutant que des techniques liées au froid ou encore à « la mémoire de l’eau » sont aussi mises à profit. L’équipe du projet a également eu recours aux travaux du scientifique algérien Ilyes Baghli, directeur de la Société internationale de la médecine ortho-moléculaire basée à Toronto (Canada). « Toute la démarche vise à mettre sur le marché des fromages à haute valeur nutritive », assure Rachid Ibersiene, qui lance : « Sans aller plus loin, je pense que c’est une première mondiale. » Les premiers fromages à structure orthomoléculaire fabriqués en Algérie seront sur le marché dans un an ou un an et demi, promet-il. La fromagerie FAFI fait aussi des recherches sur le lait de chamelle qui lui a valu l’année passée une autre première mondiale lorsqu’elle a réussi à faire des meules à pâte pressée au lait de chamelle. Sur les 1400 fromages présentés au Salon mondial du fromage de Tours (France) en 2023, celui de FAFI était le seul de ce type. Naturellement, il a été primé de la médaille d’or. « C’est juste après qu’on a su sur le site officiel du concours qu’on a eu la médaille d’or, mais malheureusement, on n’a pas pu la récupérer », regrette Ibersiene. Son autre projet actuellement, c’est de monter une grande ferme pour produire du lait de chamelle « qui a de grandes vertus thérapeutiques » et sur lequel « des chercheurs du monde entier travaillent ». C’est un lait qui, selon lui, permet de faire plein de choses, y compris du « chocolat haut de gamme ». Le projet en est à la phase de recherche de financements et de terrains. « J’ai reçu beaucoup de propositions de l’étranger, des pays du Golfe, mais mon projet, je veux le faire en Algérie », assure le maître fromager algérien. SUR LE MÊME SUJET :