Equipe d’Algérie – stage de mars : les nouveautés de Petkovic déjà connues ? Par Zakaria S 7 mars 2024 à 18:0

Equipe d’Algérie – stage de mars : les nouveautés de Petkovic déjà connues ? Par Zakaria S 7 mars 2024 à 18:08 Les noms des joueurs qui vont célébrer leur première sélection à l’occasion du prochain stage commencent à fuiter. Quatre nouveautés figurent sur la liste élargie, reste à savoir si elles feront partie de la liste finale. C’est lundi dernier que Vladimir Petkovic a officialisé sa venue en équipe d’Algérie. Il a animé, dans la foulée, sa première conférence de presse, où il fait des révélations concernant sa liste des joueurs retenus pour le prochain stage du mois en cours, à l’occasion duquel il va entamer sa mission. En effet, le nouveau sélectionneur national a révélé qu’il a déjà établi une liste élargie de 45 joueurs. Il a même confié que certains joueurs vont célébrer à l’occasion leur première sélection. Depuis, les spéculations vont bon train concernant l’identité des nouveaux. Une chose est sûre, ce ne seront pas des locaux, puisqu’il s’agit des joueurs qui évoluent à l’étranger. Une 1ʳᵉ pour Guitane, Hadj-Moussa, Bakrar et Kandouci ? Selon plusieurs médias algériens, quatre nouveaux joueurs figurent sur la liste élargie. Il s’agit de Rafik Guitane, Anis Hadj-Moussa, Monsef Bakrar et enfin Ahmed Kandouci. Guitane, qui a annoncé son choix d’opter pour l’équipe d’Algérie, a officiellement reçu sa convocation pour le prochain stage. Il a changé sa nationalité sportive et est désormais à la disposition de l’équipe d’Algérie. Pensionnaire d’Estoril Praia, l’ailier droit de 24 ans monte en puissante en championnat portugais. Quant à Hadj-Moussa, c’est un attaquant ailier qui évolue à Vitess Arnhem (D1 Pays-Bas) est lui aussi sur une courbe ascendante. Il a été déjà sélectionnable en équipe d’Algérie U20. Bakrar, un attaquant de pointe de métier, enchaine les bonnes performances en MLS avec New York City. Enfin, Kandouci n’est pas à présenter. Prêt par Al-Ahly du Caire à la Ceramica Cleopatre, l’ex-meneur de jeu de l’ES Sétifienne fait parler de lui en championnat égyptien. Sa très belle évolution durant l’actuel exercice sportif avec son nouveau club (14 matchs, 7 buts et 5 passes décisives TTC) a fait que les Diables Rouges comptent bien le récupérer en fin de saison, pour cette fois-ci, pleinement intégrer les plans du technicien Marcel Koller. Les quatre joueurs pourraient donc célébrer leur première sélection à l’occasion du prochain rassemblement. Reste à savoir si leurs noms vont figurer dans la liste finale.