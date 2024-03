Riyad Mahrez envoie un message émouvant à Djamel Belmadi Par Zakaria S 7 mars 2024 à 12:06 Riyad Mahrez a en

Riyad Mahrez envoie un message émouvant à Djamel Belmadi Par Zakaria S 7 mars 2024 à 12:06 Riyad Mahrez a envoyé un message émouvant à Djamel Belmadi, qui a enflammé la toile sur les réseaux sociaux. Le capitaine des Verts a rendu un vibrant hommage à l’ex-sélectionneur national. Djamel Belmadi n’est plus sélectionneur national. L’énième échec lors de la Coupe d’Afrique des Nations-2023 a précipité son départ, en attendant de venir résilier son contrat à l’amiable. C’est Vladimir Petkovic qui lui succède. Ce dernier, qui a officialisé sa venue lundi dernier, va faire ses débuts à partir du stage du mois en cours. Mais il semble que le départ de Belmadi n’a pas été du goût du joueur de l’équipe d’Algérie. Alors qu’Anthony Mandrea a déjà avoué que le licenciement du sélectionneur national « lui a fait mal », voilà que Riyad Mahrez vient d’envoyer un message émouvant à son ex-coach. Le vibrant hommage de Mahrez à Belmadi En effet, le capitaine de la sélection national a rendu un vibrant hommage à Belmadi. Dans un message sur les réseaux sociaux, il se rappelle les bons moments avec lui. Il a aussi jointé sa publication par des photos et une vidéos de la consécration de l’équipe d’Algérie lors de la CAN-2019 en Egypte. « Merci pour tout Djamel. Malgré cet échec à la dernière CAN, on n’oubliera jamais celle en Égypte, la 2ème étoile que tu as ramené au pays et les 35 matchs sans défaite. Je n’oublierai pas non plus tout le travail acharné que tu as fais durant ces 6 années et surtout l’amour que tu as pour notre drapeau : tout ce que tu as fait, entrepris, ça n’avait que pour but de rendre fier le peuple. Merci frérot ». Magnifique ! Merci pour tout Djamel. Malgré cet échec à la dernière CAN, on oubliera jamais celle en Égypte, la 2ème étoile que tu as ramené au pays et les 35 matchs sans défaite. Je n’oublierai pas non plus tout le travail acharné que tu as fais durant ces 6 années et surtout l’amour que tu… pic.twitter.com/Wnypln0sQn