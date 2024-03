Équipe d’Algérie : le vibrant hommage de Mahrez à Belmadi Sport Par: Rafik Tadjer 07 Mars 2024 à 13:20 facebo

Équipe d’Algérie : le vibrant hommage de Mahrez à Belmadi Sport Par: Rafik Tadjer 07 Mars 2024 à 13:20 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Djamel Belmadi n’est plus le sélectionneur de l’équipe d’Algérie de football depuis un mois et demi. Le Bosniaque Vladimir Petković est nommé à sa place, mais ses joueurs n’oublient pas tout ce qu’il a fait en cinq ans et demi à la tête des Verts, malgré la fin triste de son aventure. Le capitaine Riyad Mahrez vient de le dire tout haut. PUBLICITÉ Le désormais ex-coach des Verts entretenait d’excellents rapports avec le capitaine d’équipe. Belmadi a toujours défendu Riyad Mahrez dans les moments difficiles, comme ce fut le cas lors de la dernière CAN qui a vu une partie du public et des observateurs se retourner contre la star de l’équipe à cause de son passage à vide apparent. Nommé en juin 2018, Belmadi avait hérité d’un groupe moribond qu’il a su toutefois redynamiser, gagnant notamment la Coupe d’Afrique des nations en 2019 et réalisant une impressionnante série d’invincibilités de 35 matchs sans défaite entre octobre 2018 et janvier 2022. Mais trois échecs successifs, deux aux CAN 2021 et 2023 et un en éliminatoires en barrages du Mondial 2022, ont précipité son départ, il faut le dire, par la petite porte. Belmadi est parti sur un bras de fer avec la Fédération algérienne de football au sujet de ses indemnités de départ. Riyad Mahrez n’oublie pas tout ce que Djamel Belmadi a fait pour l’équipe d’Algérie Riyad Mahrez n’apprécie pas que le coach sorte par la petite porte après tout ce qu’il a fait pour l’équipe nationale. Il l’a exprimé subtilement dans un hommage à Belmadi publié sur la plateforme X, ce jeudi 7 mars. « Merci pour tout Djamel. Malgré cet échec à la dernière CAN, on n’oubliera jamais celle en Égypte, la 2ᵉ étoile que tu as ramené au pays et les 35 matchs sans défaite », écrit Riyad Mahrez. Le capitaine des Verts assure aussi qu’il n’oublie pas « le travail acharné » effectué par Djamel Belmadi et son « amour » pour « notre drapeau », lui reconnaissant que tout ce qu’il a entrepris n’avait d’autre but que de « rendre fier » le peuple Algérien. PUBLICITÉ Le rappel des exploits de Djamel Belmadi est sans doute une manière pour Riyad Mahrez de dénoncer l’ingratitude de certains envers le coach et aussi une façon de dénoncer sa sortie par la petite porte. Après la défaite de l’Algérie face à la Mauritanie (0-1), le 23 janvier, synonyme d’élimination au premier tour de la CAN 2023, des supporters présents en Côte d’Ivoire se sont rendus au lieu de résidence de l’équipe et exigé du président de la fédération, Walid Sadi de limoger Djamel Belmadi. C’était aussi une exigence d’une partie de la presse et des commentateurs. Il faut noter aussi qu’aucun hommage ne lui a été rendu par les officiels algériens. Bien que son départ fût inéluctable pour le bien de la sélection après la succession d’échecs, Djamel Belmadi méritait sans doute une meilleure sortie après tout ce qu’il a fait. C’est le sens du message de Riyad Mahrez. Merci pour tout Djamel. Malgré cet échec à la dernière CAN, on oubliera jamais celle en Égypte, la 2ème étoile que tu as ramené au pays et les 35 matchs sans défaite. Je n’oublierai pas non plus tout le travail acharné que tu as fais durant ces 6 années et surtout l’amour que tu… pic.twitter.com/Wnypln0sQn — Riyad Mahrez (Mahrez22) March 7, 2024