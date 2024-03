Misère, flicage, harcèlement: «J’irai dormir chez vous» en Algérie ou quand Antoine de Maximy découvre la Coré

Misère, flicage, harcèlement: «J’irai dormir chez vous» en Algérie ou quand Antoine de Maximy découvre la Corée... de l’Est Antoine de Maximy, animateur de l'émission «J’irai dormir chez vous», continûment filé par la flicaille du régime algérien. Antoine de Maximy, animateur français de la célèbre émission «J’irai dormir chez vous», a découvert de actu et visu la face (mal) cachée de l’Algérie. La sortie, vendredi 8 mars, du tant attendu épisode de son émission sur ce pays dont les dirigeants vantent à tire-larigot l’ouverture et la «force de frappe», a révélé encore une fois au grand jour la réalité d’un peuple pris en étau entre le marteau de l’armée et l’enclume des services secrets. Par Saad Bouzrou Le 09/03/2024 à 18h08