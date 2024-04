Cotations Banque et marché noir : que révèlent les chiffres de ce mardi 2 avril ? Par Nour.C 2 avril 2024 à 0:29 Dans le tourbillon incessant des évolutions des devises, les écarts entre les taux officiels de la Banque d’Algérie et les tarifs pratiqués dans le secteur informel se creusent de manière significative. Les données officielles des cours de change de la Banque d’Algérie, pour la période allant du 1ᵉʳ au 3 avril 2024, révèlent une relative stabilité pour les principales devises étrangères, notamment l’euro et le dollar américain. Pour l’euro, les chiffres officiels indiquent un taux d’achat à 144.99 dinars algériens et un taux de vente à 145.02 dinars algériens, tandis que le dollar américain s’affiche à un taux d’achat de 134.41 dinars algériens et un taux de vente de 134.43 dinars algériens, reflétant ainsi une certaine constance dans ses valeurs. Cependant, la réalité du marché noir, spécialement au niveau du Square Port Saïd d’Alger, peint un tout autre tableau ! Sur ce marché informel, l’euro s’échange à des taux bien plus élevés, atteignant jusqu’à 234.00 dinars algériens à l’achat et 236.00 dinars algériens à la vente. De même, le dollar américain se négocie avec un taux d’achat de 217.00 dinars algériens et un taux de vente de 220.00 dinars algériens. À la Banque d’Algérie, le Riyal saoudien s’achète à 35.83 dinars algériens et se vend à 35.84 dinars algériens, offrant ainsi des tarifs relativement stables. Cependant, sur le marché informel, le Riyal saoudien s’échange à 57.00 dinars algériens à l’achat et à 59.00 dinars algériens à la vente D’ailleurs, il convient de noter que l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a annoncé le lancement de l’opération de réservation électronique des billets d’avion pour le Hadj 2024. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur ce lien.la À LIRE AUSSI : >> Golden visa : ce pays Schengen durcit ses conditions Banque d’Algérie et marché parallèle : taux de change de ce mardi 2 avril ! Malgré ces disparités flagrantes entre les valeurs affichées sur le marché officiel et celles pratiquées sur le marché informel, une certaine stabilité semble caractériser les principales devises étrangères cette semaine. Pour obtenir une vue d’ensemble des cours de change des principales devises pour ce mardi 2 avril 2024, consultez le tableau récapitulatif ci-dessous, et ce, afin de mieux comprendre les dynamiques des marchés de change en Algérie, entre les valeurs officielles et celles du marché informel : Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 144.99 145.02 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.41 134.43 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 169.56 169.67 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 99.32 99.34 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.60 36.60 58.00 60.00