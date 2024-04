Écarts entre la Banque d’Algérie et le marché informel : taux de change de ce 4 avril ! Par Nour.C 4 avril 20

Écarts entre la Banque d’Algérie et le marché informel : taux de change de ce 4 avril ! Par Nour.C 4 avril 2024 à 0:41 Dans le paysage financier actuel, les écarts entre les taux de change des devises du marché formel et ceux du marché informel persistent, reflétant des disparités importantes. Dans cet article, nous plongeons dans les chiffres opérés dans le marché officiel et le marché informel pour ce jeudi 4 avril 2024, offrant ainsi une vision complète de l’évolution des principales monnaies étrangères. Selon les données récentes de la Banque d’Algérie pour la période du 3 au 5 avril 2024, l’euro affiche des valeurs stables s’élevant à 144.87 dinars pour l’achat et à 144.92 dinars. Cependant, une autre réalité se dessine dans les coulisses du marché informel, où l’euro maintient une valeur en hausse, atteignant jusqu’à 234.00 dinars pour l’achat et 236.00 dinars pour la vente. De même, le dollar américain maintient sa stabilité sur le marché officiel de change, avec des taux de 134.53 dinars pour l’achat et 134.54 dinars pour la vente, et ce, d’après les chiffres de la Banque d’Algérie. En parallèle, le marché noir, niché au cœur du Square Port Saïd d’Alger, révèle des variations significatives dans les taux de change. La monnaie américaine s’échange contre 217.00 dinars algériens à l’achat et 220.00 dinars algériens à la vente. À LIRE AUSSI : >> Passagers à mobilité réduite : du nouveau à l’aéroport d’Alger Cotations des devises ce jeudi 4 mars : qu’en est-il des autres devises ? En outre, les cotations officielles de la Banque indiquent que le dollar canadien se négocie désormais à 99.06 dinars pour l’achat et à 99.10 dinars pour la vente. Cependant, sur le marché informel, la monnaie canadienne adopte des valeurs différentes, s’élevant à 156.00 dinars algériens à l’achat et 158.00 dinars algériens à la vente. De son côté, la livre sterling s’achète en Banque à 169.01 dinars et se vend à 169.09 dinars algériens. Alors que les cambistes de la bourse informelle proposent l’unité de la monnaie britannique à 262.00 dinars à l’achat et à 265.00 dinars à la vente. Ainsi, ces données mettent en lumière les disparités persistantes entre les taux de change des marchés formel et informel en Algérie pour ce jeudi 4 avril 2024 : Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 144.87 144.92 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.53 134.54 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 16901 169.09 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 99.06 99.10 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.63 36.63 58.00 60.00