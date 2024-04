«L'homme juste s'observe avec lucidité, il est cohérent dans ses actes»(*) Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 0

«L'homme juste s'observe avec lucidité, il est cohérent dans ses actes»(*) Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 04-04-2024, 11:00 Nous ne sommes pas dans le pouvoir ni dans aucun parti. Nous défendons d'abord nos idées qui sont celles de ce cher quotidien, et il y a beaucoup, dans le programme gouvernemental actuel, qui rappelle les vœux exprimés dans nos écrits durant les 20 années de dérive ultralibérale. Nous sommes en totale conformité avec ces idées-là. Soutien aux mesures économiques et sociales salutaires et prometteuses et maintien d'une ligne radicale anti-intégriste et moderniste. Quand ça nous plaît, nous le disons et quand ça nous horripile, nous le disons aussi. Car le courage n'est pas forcément de tout critiquer ou de tout approuver. Le courage c'est de dire ce que l'on pense. Hélas, certains ne sont pas habitués à cette lucidité. Tant pis, nous continuons ! M. F. (*) Zen, le livre - Tsai Chih Chung. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 04-04-2024, 11:00